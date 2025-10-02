EN
Психотерапевт дала советы выросшим с родителем-нарциссом взрослым детям

2 минуты чтения 20:33

Психотерапевт Кэтлин Сакстон написала книгу «Мой родитель — павлин» о жизни детей с матерью или отцом, обладающими чувством собственного величия, склонностью к манипуляциям и отсутствием эмпатии. В ней она объяснила, как распознать признаки нарциссизма и начать путь к восстановлению. Об этом пишет The Guardian.

По словам Сакстон, термин «нарцисс» часто, особенно в соцсетях, используется, чтобы оскорбить кого-то или объяснить эгоистичное поведение человека. «Однако это размывает реальность нарциссического расстройства личности (НРЛ). Проблема в том, что люди, которым действительно нужна поддержка в отношениях с нарциссом, не получают необходимой помощи, потому что окружающие закатывают глаза, когда кто-то говорит: “Мне кажется, мой партнер, родитель, начальник — нарцисс”», — рассказала психотерапевт.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Определить, сколько людей действительно страдают от НРЛ сложно, потому что такие люди, по словам Сакстон, никогда не признают, что с ними что-то не так и не будут обращаться за психиатрической помощью. «Для них это оскорбительно. Те диагнозы, которые мы имеем, часто ставятся в рамках судебной системы или через социальные службы, где людей обязывают проходить психиатрические обследования», — говорит она.

В своей книге Сакстон предполагает, что у 10–15% населения мира могут проявляться умеренные или выраженные черты нарциссизма. По ее словам, в легкой форме это может проявляться как перебивание собеседников, стремление к похвале или постоянное возвращение разговора к себе. В более выраженной форме такие черты могут проявляться в попытках намеренно принижать других, мешать их успеху или подрывать их уверенность в себе.

Согласно оценкам, от 0,8% до 6,2% людей обладают чертами НРЛ — достаточной для постановки официального диагноза. «Если вы имеете дело с человеком, у которого действительно нарциссическое расстройство личности — вы точно поймете, что что-то не так», — утверждает Сакстон.

По словам Сакстон, последствия жизни с нарциссическим родителем могут сохраняться десятилетиями. Многие ее пациенты осознают характер своей травмы только во взрослом возрасте — после начала собственных отношений или появления детей. Часто это сопровождается мыслью: «Я бы никогда не поступил так со своим ребенком», утверждает психотерапевт.

Такое детство формирует у человека неустойчивую самооценку и ощущение, что его ценность зависит от одобрения других. Родитель-нарцисс, по словам Сакстон, с ранних лет задает ребенку «роль в спектакле», из которой нельзя выйти без риска быть наказанным, отвергнутым или униженным.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

На вопрос о том, как вести себя с такими родителями взрослым детям, эксперт отвечает, что людям не стоит пытаться вступать в прямую конфронтацию. По словам Сакстон, это может быть «крайне разрушительно», особенно если человек не до конца понимает, с каким типом нарцисса сталкивается. «Вы никогда не получите извинений. Вы не получите валидации. Вы не услышите объяснений», — утверждает она.

Тем не менее, сохранить отношения возможно — но только если человек ясно осознает, с чем имеет дело, и четко выстраивает границы. Кроме того, психотерапевт рекомендует метод «grey rock» — когда человек намеренно становится «эмоционально невидимым», не давая нарциссу желаемой реакции и вовлеченности в конфликты.

По ее словам, восстановиться после жизни с нарциссом — не сложно, если найти терапевта, который действительно разбирается в специфике таких травм.

