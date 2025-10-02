СМИ: украинская ПВО не справляется с перехватом модернизированных российских ракет

Россия смогла модифицировать ракеты, которыми она атакует Украину, таким образом, что они оказались способны преодолевать поставленные Киеву американские системы ПВО, включая Patriot. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на бывших и действующих украинских и западных чиновников.

По их словам, соответствующей модернизации, по всей видимости, подверглись ракеты наземного мобильного комплекса «Искандер-М», способные поражать цели на дистанции до 500 километров, а также гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» с эффективной дальностью в 480 километров.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Собеседники издания рассказали, что теперь ракеты этих систем сначала следуют по типичной траектории, но при приближении к объекту атаки начинают выполнять маневры уклонения, а затем круто пикируют на цель, чем «сбивают с толку» ракеты-перехватчики американских систем ПВО Patriot.

Один из источников газеты среди украинских чиновников назвал это «переломным моментом для России». Он пояснил, что на фоне замедления поставок Киеву боеприпасов для систем ПВО, российские военные смогли ракетными ударами уничтожить ключевые военные объекты и критически важную украинскую инфраструктуру в преддверии зимы.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Его слова подтвердили и другие собеседники издания, которые отметили, что этим летом в результате ракетных обстрелов серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях. Среди них оказался и завод, производящий турецкие беспилотники Bayraktar, сыгравшие одну из ключевых ролей в отражении российской агрессии сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Издание пишет, что летом украинским военным удалось повысить долю сбитых российских ракет до 37%, однако в августе этот показатель резко снизился, упав до 6%, несмотря на снижение общего количества российских ракетных атак.