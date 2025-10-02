Ученые объяснили разницу в продолжительности жизни самок и самцов

Низкая продолжительность жизни у мужчин по сравнению с женщинами — не уникальна для человека. Масштабное исследование ученых из Института эволюционной антропологии Макса Планка показало, что аналогичная разница наблюдается у множества видов млекопитающих, и связана с их брачным поведением и генетикой. Об этом пишет The Times.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более чем 1100 видов млекопитающих и птиц, чтобы ответить на вопрос: какой пол живет дольше и почему? В среднем у млекопитающих самки живут на 12% дольше самцов. Иная картина наблюдается у птиц — среди них самцы живут примерно на 5% дольше самок.

Результаты показали, что наиболее явным признаком того, что самцы млекопитающих умирают раньше, является сложность и энергозатратность их брачных ритуалов. Оказалось, что чем более активной и конкурентной оказывается борьба за гарем, тем короче продолжительность жизни самцов.

В пример ученые привели оленей и горилл. Так, во время схваток, самцы этих видов животных могут получить травмы или погибнуть, что в конечном счете влияет на статистику продолжительности их жизни.

По словам исследователей, многие виды птиц напротив, отличаются моногамным поведением: они формируют долгосрочные пары с одним партнером и совместно заботятся о потомстве. В таких случаях, где самцы не участвуют в жесткой конкуренции, шансы на долгую жизнь заметно выше.

Аналогичная ситуация наблюдается и у некоторых моногамных млекопитающих: продолжительность жизни самок ревунов, мармозеток и тамаринов не сильно отличается от самцов. По словам ведущего автора исследования доктора Фернандо Колхеро, у волков самцы и вовсе нередко живут дольше самок — вероятно, благодаря устойчивым парным союзам.

Разница в продолжительности жизни также связана с устройством половых хромосом. У млекопитающих самки имеют две X-хромосомы, а самцы — одну X и одну Y. Если на одной X-хромосоме возникает вредная мутация, вторая может ее компенсировать. У самцов такой «страховки» нет, что дает самкам — и, в частности, женщинам — генетическое преимущество. У птиц все наоборот: «запасные» хромосомы есть у самцов, а не у самок, что отражается и на продолжительности жизни.