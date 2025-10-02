EN
Эксперты рассказали об особенностях разводов зумеров

2 минуты чтения 18:50

Отношение к разводам у представителей поколения Z изменилось, сообщили изданию The New York Times два американских юриста. По их словам, зумеры предпочитают быструю процедуру расторжения брака, при этом причиной разрыва отношений чаще становятся не измены, а забота об эмоциональном благополучии.

«Я слышал от клиентов про разные “языки любви”, но, по-моему, об этом стали говорить только в последние несколько лет», — рассказал 50-летний юрист из Вирджинии Грант Мохер. Он отметил, что молодые пары, желающие развестись, намного реже указывают измены в качестве причины развода. По его мнению, это может быть связано и с тем, что любовники и любовницы, как правило, появляются у супругов на более поздних этапах брака.

Мохер считает, что зумеры чаще используют в повседневной речи популярные слова из области психологии. «Я определенно видел людей, разводящихся по причинам, связанным с психическим здоровьем. Я часто слышу слово “газлайтинг”. Я также слышу слово “нарцисс” при описании поведения, которое, вероятно, является просто обычным эгоизмом», — сказал юрист.

По словам Джеки Комбс, адвоката по семейному праву и разводам, «табу на развод давно исчезло». «Люди скорее готовы рассматривать это как просто переходный период в отношениях и новую главу, чем испытывать чувство вины и стыда», — считает юристка.

По словам 37-летней Комбс, зумеры действуют более решительно во время разрыва отношений. Она объясняет это тем, что молодое поколение активно пользуется социальными сетями, в которых «все вращается вокруг сторителлинга». «Поэтому, я думаю, люди более склонны открыто и честно говорить о своей жизни, чем предыдущие поколения», — сказала Комбс.

При разделе имущества зумерам «зачастую делить нечего», отметил Мохер. Также он добавил, что большинство его клиентов из поколения Z не успевают завести детей. Обычно ему приходится разбираться с долгами за обучение, а также в его практике все чаще встречаются криптовалюты.

