Изнурительная шестидневка с 12-часовым рабочим днем набирает популярность в США

Запрещенная в Китая рабочая культура «996» с графиком с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю все активнее распространяется среди стартапов Кремниевой долины. Среди причин — гонка за скорость выпуска продуктов на базе искусственного интеллекта, возвращение сотрудников в офисы и безработица. Об этом пишет бизнес-издание Quartz.

Когда-то Кремниевая долина продавала мечту о том, что искусственный интеллект поможет упростить задачи, но на деле сотрудникам приходится работать больше. По данным издания, в 2025 году технологические стартапы в Сан-Франциско стали возрождать 72-часовой рабочий график, который был запрещен в Китае за сходство с современной формой рабства. В начале этого года партнер венчурной компании Index Ventures Мартин Миньо написал в LinkedIn, что «996» очень «тихо стал нормой в технологической отрасли».

Его заявление подтверждает новое исследование платежной компании Ramp о расходах с корпоративных карт. Согласно результатам, в 2025 году траты сотрудников технологических стартапов по субботам заметно выросли по сравнению с 2024 годом. Отмечается, что больше всего трат пришлось на «типичные статьи расходов, связанные с рабочими часами» — обеды в ресторанах, доставка еды и офисный кейтеринг.

«И этого больше нигде не происходит. Ни в Нью-Йорке, ни в Лос-Анджелесе, Остине или Майами. Это — феномен Сан-Франциско», — прокомментировал результаты экономист Ramp Ара Харазян. По его словам, культура «996» имеет «измеримый след» в данных о расходах в Кремниевой долине.

Сооснователь медиа-агентства Social Chain Доминик Макгрегор утверждает, что культура переработок перешла от основателей стартапов к их подчиненным под давлением. По его словам, некоторым, возможно, подходит такой ритм работы, однако вопрос в том, получают ли работники за это справедливую компенсацию.

«Если работа по субботам сопровождается опционом на акции, высокой зарплатой и понятной системой поощрения, то некоторые действительно могут выбрать такой ритм. Если нет — это прямая дорога к выгоранию и текучке кадров», — заявил Макгрегор.

Эксперты также считают, что такой график ставит в невыгодное положение женщин, которые присматривают за детьми или пожилыми родителями.

«Успех «996» возможен только если ты подходишь под определенный шаблон: молодой белый мужчина с дипломом Лиги плюща», — сообщала в интервью The Times соосновательница платформы Ivee Амелия Миллер.

Одной из причин нормализации культуры «996» в Кремниевой долине эксперты называют гонку стартапов за быстрый выпуск продуктов на базе ИИ ценой изнурительного графика. «Это рынки, где победитель получает почти все, и скорость здесь важнее всего», — объяснил основатель стартапов и партнер венчурного фонда LifeX Ventures Инаки Беренгер.

Харазян, в свою очередь, считает, что дело может быть в политике возвращения в офисы и ситуация на рынке труда. Издание пишет, что уровень безработицы среди недавних выпускников составляет 4,8%, что выше среднего показателя. Из-за этого молодые специалисты готовы соглашаться на изнурительный график, чтобы не потерять работу и продвинуться по карьерной лестнице.



