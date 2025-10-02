Места без соседей в самолете выставят на аукцион

Австралийская бюджетная авиакомпания Virgin Australia, базирующаяся в Брисбене, объявила о тестировании новой системы, которая позволит пассажирам делать ставки на места без соседей. Этот аукцион хотят проводить на внутренних и ближнемагистральных рейсах, сообщают TimeOut и Euronews.

По их данным, пассажиры, купившие билет в эконом-классе, могут участвовать в аукционе, где минимальная ставка за свободные места рядом составит 30 австралийских долларов (около 17 долларов США).

Пассажиры могут указать любую сумму, которую они готовы заплатить за блокировку соседних мест. В случае, если кто-то другой будет готов заплатить большую сумму, пассажиру вернут его ставку. Уведомление о том, удалось ли ему заполучить свободные места рядом со своим, придет не позднее чем за два часа до вылета.

При этом победа в аукционе не дает пассажирам права на дополнительный багаж. Для тех, кто летит бизнес-классом, такая опция не предусмотрена вовсе, поскольку в авиакомпании считают, что у этих пассажиров и так достаточно места в салоне самолета.

Отмечается, что Virgin Australia решила проводить аукционы после опроса авиапассажиров в 2023 году, который показал, что 42% путешественников готовы платить дополнительные сборы за дополнительное пространство во время полета.

Сейчас аукционы проводят для пассажиров, которые летят по направлениям Мельбурн — Аделаида, Брисбен — Сидней, а также Сидней — Перт. Как пишет TimeOut, другие авиакомпании, например, Lufthansa и Air France, уже предлагают своим пассажирам опцию выкупить соседние места, но ни одна из компаний не делала этого в формате аукциона. Издание утверждает, что блокировка мест с помощью торгов поможет путешественникам сэкономить сотни долларов, поскольку покупка дополнительного места в салоне стоит дорого.

