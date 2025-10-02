EN
Мир

Мать выиграла киберспортивный турнир с новорожденным ребенком на руках

2 минуты чтения 21:43 | Обновлено: 21:45

Жительница штата Флорида (США) одержала победу в киберспортивном турнире с новорожденной дочерью на руках и покорила этим соцсети. Об этом пишет Dexerto.

27 сентября игрок под ником Legi0n приняла участие в ежемесячном турнире Juicy Game Night по Mortal Kombat XL, прошедшем в Орландо. Она обыграла трех соперников, в том числе своего мужа, несмотря на то, что с момента родов прошло всего пять дней.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

По словам участницы, все матчи она провела держа на руках свою новорожденную дочерь по имени Сереза. За победу Legi0n получила 28 долларов и приглашение на крупный игровой фестиваль DreamHack Atlanta, который состоится в конце октября.

Участие в турнире Legi0n назвала личным достижением. В соцсетях молодая мать подчеркнула, что для нее это был не просто выход в свет, а напоминание о том, что родительство и личные интересы могут сосуществовать.

«Я так рада, что мы решились выйти из дома и сделать это <…> Я не хочу прекращать заниматься тем, что люблю, просто нужно соответствующим образом адаптировать жизнь под нашу младшую дочь», — написала она в соцсети X.

Сереза — ее вторая дочь. Первый ребенок, по словам женщины, умерла спустя 11 дней после рождения. 

Legi0n поделилась в соцсетях, что первая и вторая беременности протекали с осложнениями. Во втором случае врачи диагностировали у нее «маточное окно» — состояние, при котором стенка матки становится критически тонкой после предыдущих кесаревых сечений. Как пояснила женщина, естественные роды могли привести к разрыву матки, поэтому врачи приняли решение о досрочном кесаревом сечении.

«Я хочу очень громко заявить о том, насколько серьезны беременность и роды. Вы можете буквально умереть — и я едва не умерла. Дважды», — написала она.

Несмотря на тяжелое восстановление после операции и боли, которые сопровождали ее последние дни беременности, американка в последний момент решила участвовать в турнире.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

По данным издания, Legi0n — 3D-художница и мать, которая играет в файтинги, когда у нее есть свободное время между работой и уходом за новорожденной дочерью. Сообщается, что ее победа на локальном турнире привлекла внимание игровой общественности и стала вирусной в соцсетях.

