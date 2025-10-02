«Голый мальчик» с обложки Nirvana проиграл в деле о детской порнографии

Американский суд окончательно отклонил иск Спенсера Элдена, известного как «младенец с обложки Nirvana». Теперь уже 34-летний мужчина утверждал, что фото, сделанное в 1991 году для альбома Nevermind, является детской порнографией. Он требовал признать распространение этого изображения незаконным, сообщает Би-би-си.

На знаменитой обложке Элден запечатлен четырехмесячным младенцем, плывущим под водой без одежды. В 2021 году он впервые подал иск, утверждая, что его имя и личность «навсегда ассоциируются с коммерческой сексуализированной эксплуатацией, пережитой в детстве и распространенной по всему миру». Ответчиками стали группа Nirvana и фотограф Кирк Уэддл.

Как пишет британское издание, тогда судья Фернандо Олгуин отклонил иск, сославшись на истечение срока давности для гражданских дел. Однако апелляционный суд отменил это решение, и Элден смог подать иск повторно.

Теперь Олгуин вновь отказал истцу. По его словам, в изображении отсутствуют признаки, подпадающие под определение детской порнографии. «Нагота сама по себе должна сопровождаться другими обстоятельствами, которые делают изображение похотливым или провокационным», — отметил судья в решении. Он сравнил фото с семейным снимком ребенка во время купания.

По информации Би-би-си, суд учел и другие важные обстоятельства. Например, то, что родители Элдена присутствовали на фотосессии, фотограф был их другом, а сам истец в разные годы «охотно принимал и финансово выигрывал» от своей причастности к обложке Nevermind.

Адвокаты Nirvana назвали решение справедливым. А команда Элдена заявила журналистам, что «с уважением не согласна» с вердиктом и намерена подать апелляцию. «Пока индустрия развлечений ставит прибыль выше права детей на приватность, согласие и достоинство, мы будем продолжать добиваться осведомленности и ответственности», — подчеркнул адвокат Джеймс Р. Марш.

