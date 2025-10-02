Эксперты предупредили о растущей опасности авиаперелетов в Европе

Масштабное исследование Гентского университета в Бельгии показало, что пилоты и бортпроводники европейских авиакомпаний все чаще испытывают давление со стороны руководства, из-за чего им приходится работать сверхурочно и скрывать признаки усталости в ущерб безопасности полетов. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании приняли участие почти семь тысяч работников авиаотрасли. Результаты показали, что сокращение расходов и погоня за прибылью в авиакомпаниях «систематически ослабили» безопасность, а многие сотрудники боятся оспаривать решения руководства. Кроме того, бортпроводники выразили обеспокоенность тем, что им приходится продавать парфюмерию и алкоголь во время полетов, что противоречит их роли в обеспечении безопасности и благополучия пассажиров.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Авторы исследования отметили, что пандемия коронавируса только ускорила ухудшение условий труда авиаэкипажей. Из-за этого многие опытные пилоты, относящиеся к старшему поколению, уволились с работы, а на их места пришли более молодые сотрудники, которые с большей вероятностью согласятся получать меньшую зарплату и идти на уступки.

Более половины пилотов рассказали, что они не чувствуют возможности «изменить указания» руководства, исходя из соображений безопасности. Около 30% пилотов заявили, что иногда они принимают собственные решения, связанные с безопасностью, но боятся возможных негативных последствий для своей профессиональной карьеры.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

The Guardian отмечает, что в связи с растущим доминированием лоукостеров и восстановлением объема авиаперевозок после пандемии экипажи вынуждены дольше работать и реже отдыхать. В результате, по данным исследователей, 42% всех членов экипажа утверждают, что руководство ставит соблюдение графика полетов выше безопасности.

При этом почти каждый третий пилот и половина бортпроводников заявили, что они не решаются рассказать о своем плохом самочувствии и усталости, чтобы их сняли с рейса. Также 68% членов экипажей заявили, что авиакомпании не заботятся об их психическом здоровье, а 78% респондентов считают, что их «обесчеловечивают».

