СМИ: Украина может готовить масштабную атаку на Крым

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что Украина может готовить «какую-то масштабную атаку на [аннексированный] Крым» до наступления зимних холодов. Об этом сообщает Sky News.

Кларк рассказал, что к концу этого месяца в Украине похолодает, погода станет дождливой, а на дорогах будет много грязи. Тем не менее, по его словам, украинские войска все еще могут планировать атаки, поскольку они «любят преподносить сюрпризы».

«[Украинцы] знают, что это влияет не только на россиян на линии фронта, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине», — пояснил Кларк. Он считает, что украинские войса могут «создать брешь в завесе противовоздушной обороны», а затем использовать ее, чтобы «заполучить что-то еще более ценное».

По мнению аналитика, атака на Крым может представлять собой авиационный удар или высадку на полуостров морского десанта. Он отметил, что, учитывая нынешние возможности Украины наносить удары на дальнем расстоянии, атака в том числе на Крымский мост «не кажется невероятной».

Ранее стало известно, что США будет предоставлять Киеву разведданные для ударов вглубь России. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также обратился с аналогичной просьбой к своим союзникам по НАТО. Предполагается, что ВСУ будут атаковать объекты энергетической инфраструктуры на российской территории. Кроме того, источники газеты рассказали, что американское правительство рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, которые способны наносить удары на расстоянии 800 километров.

