Экономика

Назван новый самый богатый человек планеты

2 минуты чтения 17:59

Основатель компании Oracle, специализирующейся на разработке программного обеспечения, 81-летний Ларри Эллисон обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, состояние Эллисона выросло на 101 миллиард долларов к 10:10 утра по Нью-Йорку (17:10 по московскому времени) после того, как Oracle опубликовала квартальный отчет. В нем говорилось о значительном росте заказов в последнем квартале после крупной сделки с OpenAI. Акции компании резко выросли в ходе расширенных торгов.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По данным портала Investing.com, за один день акции компании Oracle подскочили на 40%. Bloomberg пишет, что благодаря этому росту общее состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов, тогда как состояние Маска, который впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, составляет 385 миллиардов долларов. Отмечается, что это самый большой однодневный рост, когда-либо зафиксированный индексом миллиардеров Bloomberg.

Издание добавило, что ко вторнику 9 сентября акции Oracle уже показали рост на 45% по сравнению с прошлым годом. В то же время акции компании Tesla Inc. напротив в этом году упали на 13%.

Этим летом Oracle подписала «беспрецедентное» соглашение с OpenAI о строительстве дата-центра мощностью 4,5 гигаватт — этого достаточно для обеспечения электроэнергией миллионов домов, пишет Bloomberg. Среди крупных клиентов компании значатся TikTok и Nvidia Corp.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Ранее сообщалось, что Маск может стать первым триллионером. В докладе Oxfam об экономическом неравенстве в мире говорилось, что в ближайшие 10 лет состояние как минимум пяти человек на Земле превысит отметку в триллион долларов. Эллисон тоже оказался в списке потенциальных триллионеров наряду с основателем Amazon Джеффом Безосом, генеральным директором Meta Марком Цукербергом и генеральным директором LVMH Бернаром Арно.

