Самого толстого медведя выбрали в США

В национальном парке Катмай на Аляске завершилась «Неделя Толстого Медведя». Победителем стал бурый медведь № 32 по кличке Чанк. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, Чанк обошел соперника с отрывом почти в 33 тысячи голосов. Он стал одним из главных фаворитов, в частности, благодаря своей непростой истории. В начале сезона у Чанка была сломана челюсть — вероятно, после схватки с другим самцом. Были опасения, что из-за этой травмы он не сможет добывать себе рыбу, а значит — не подготовится должным образом к зиме. Тем не менее Чанк справился с задачей и набрал внушительный вес. Организаторы конкурса оценили его массу примерно в 544 килограмма.

По словам экспертов, на результат повлиял и необычно богатый сезон нереста лососевых. Рыбы в реке нацпарка было много, и медведям приходилось меньше конкурировать за добычу, уточняет издание.

В полуфинале Чанк победил медведя № 602 по кличке Флотато, а его соперник в финале выбил из борьбы прошлогоднюю чемпионку, медведицу Грейзер. Несмотря на поражение, Грейзер сохранила «титул» в семье. Ее детеныш, 128 Джуниор, победил в отдельной номинации для медвежат.

Конкурс Fat Bear Week проходит ежегодно в национальном парке Катмай на Аляске с 2014 года. В течение недели посетители сайта и зрители онлайн-трансляций голосуют за бурых медведей, сравнивая их фотографии «до» и «после» летнего сезона, когда животные активно набирают вес на лососевой диете.

По словам организаторов, конкурс имеет не только развлекательный характер. Он привлекает внимание к экологии и роли бурых медведей в экосистеме Аляски. «Толстый медведь — значит успешный медведь. Чем больше они набирают осенью, тем выше их шансы пережить зимнюю спячку», — напомнила рейнджер парка Эшли Монако.

Фотография Чанка теперь займет место в «Зале чемпионов» конкурса, где хранятся изображения всех победителей с 2014 года.