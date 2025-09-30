15-летнюю девочку выдали замуж за 38-летнего мужчину в Казахстане

В Казахстане начался суд по делу об изнасиловании 38-летним мужчиной 15-летней девочки. Отец пострадавшей требует, чтобы к ответственности привлекли мать и отчима подростка, которые, по его словам, насильно выдали ее замуж за подозреваемого. Об этом сообщает «31 канал».

Об этой истории еще в марте впервые рассказал фонд «НеМолчи.kz», который помогает девочкам и женщинам, пострадавшим от насилия. Как сообщала глава фонда Дина Тансари, житель Карагандинской области выдал 15-летнюю девочку замуж за 38-летнего мужчину. По ее словам, после этого мужчина насиловал подростка в течение пяти дней. Пострадавшая смогла сбежать к отцу, который подал заявление в полицию.

В полиции позже отчитались, что все лица, имеющие отношение к факту произошедшего, были установлены и допрошены.

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

30 сентября «31 канал» сообщил, что подозреваемый в изнасиловании предстал перед судом, заседание прошло в закрытом режиме. Мужчину, как отмечается, задержали при попытке уехать из Караганды.

Отец пострадавшей рассказал в разговоре с журналистом телеканала, что мать и отчим девочки проходят по делу свидетелями. «Почему их не привлекут к уголовной ответственности, я не могу понять. Это отчима друг, старый друг, они очень давно знакомы, он решил другу предложить мою дочь. Это уже не сводничество, это уже сутенерство», — заявил он.

Как отмечает телеканал, ранее органы опеки подали иск о лишении родительских прав матери и отчима девочки, однако суд отказал. У супругов, как сообщается, есть двое общих детей, сейчас женщина беременна третьим ребенком.

Ранее отец девочки заявлял о намерении добиться над дочерью полной опеки. Он утверждал, что перед принудительным браком его дочери со взрослым мужчиной, мать и отчим перевели школьницу на онлайн-обучение.

