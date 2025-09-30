EN
Принимающий снюс президент Польши признался в разговорах с духом

2 минуты чтения 21:19

Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что почти каждый день говорит и советуется с духом польского государственного деятеля, маршала Юзефа Пилсудского. Об этом он рассказал в интервью Radio Zet.

«Мы часто беседуем, практически каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация после нападения Российской Федерации и угроз со стороны России. Часто говорим и о парламенте», — рассказал польский президент. 

По его словам, борец за независимость Польши, ушедший из жизни в 1935 году, и сейчас не изменил своих взглядов. «По крайней мере, он так говорит, когда мы встречаемся в Бельведере [историческая резиденция в Варшаве, где Пилсудский жил до своей смерти]. Конечно [Польше Пилсудский] сейчас бы очень пригодился», — отметил Навроцкий.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Во время интервью он также ответил на просьбу журналиста прокомментировать обвинения в употреблении снюса — некурительной табачной смеси. Ранее СМИ опубликовали видео с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на котором Навроцкий вытащил из небольшой коробки пакетик и положил его в рот. Издание Onet писало, что это действие вызвало критику среди польских политиков и пользователей соцсетей.

Сам Навроцкий заявил Radio Zet, что не видит в своем пристрастии проблемы, а реакция общества на снюсы его просто смешит.

«Это забавно, что никотиновый пакетик вызывает такой интерес, тогда как на площадке ООН, в самых разных местах вокруг нас, множество делегатов, президентов и членов их команд курят сигареты, сигары, занимаются своими делами — и никого это не волнует. А вот никотиновый пакетик вдруг становится поводом для ажиотажа», — сказал президент.

По его словам, привычка употреблять никотиновые пакетики у него появилась несколько лет назад. «Они не «бьют в голову», просто восполняют нехватку никотина. Когда-нибудь я с этим завяжу», — прокомментировал Навроцкий.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Это не первый случай, когда поведение президента с никотиновыми продуктами оказывается в центре внимания. Во время теледебатов с Рафаэлем Тшасковским Навроцкий также употребил снюс — этот момент попал в прямой эфир и вызвал общественный резонанс в Польше. Глава его штаба Павел Шефернакер тогда попытался оправдать поступок, заявив, что снюс помог Навроцкому «не заснуть во время тирад оппонента». Сам Навроцкий позже утверждал, что употребил никотиносодержащую жвачку.

