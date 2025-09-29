СМИ предупредили о «ядерном буме» из-за развития ИИ

Растущий спрос на электроэнергию приведет к резкому росту расходов на 350 миллиардов долларов на ядерную энергетику в США. Bloomberg называет это «ядерным бумом» и пишет, что к 2050 году реакторы будут вырабатывать на 63% больше энергии, основным потребителем которой являются центры обработки данных, работающие на системах искусственного интеллекта.

Отмечается, что увеличение расходов приведет к росту мощности реакторов на 53 гигаватта. В этом случае их общая мощность составит 159 гигаватт. При этом, как пишет Bloomberg, несмотря на рост спроса на безуглеродную энергию, строительство таких станций будет идти медленно из-за ее высокой стоимости.

В то же время темпы развития ядерной энергетики сдерживаются в том числе нехваткой квалифицированной рабочей силы, внутренних поставок топлива и инфраструктуры.

Издание отмечает, что атомная энергетика в США «десятилетиями находилась в стагнации», но сейчас в этой отрасли зафиксировали значительный рост, который все еще ниже целей, установленных Вашингтоном. Так, в прошлом году администрация бывшего президента США Джо Байдена поставила цель утроить ядерные мощности к 2050 году, а нынешний президент страны Дональд Трамп в мае этого года издал несколько указов, направленных на увеличение мощности реакторов в четыре раза.

По данным Bloomberg, при расширении отрасли в первую очередь будут использовать малые модульные реакторы — это новое поколение ядерных технологий, которое, как ожидается, сократит затраты и время монтажа. Разработкой таких реакторов занимаются десятки американских компаний, однако ни один из них пока не построен.

