Названы главные тренды в российской музыке прямо сейчас

В российской музыке сегодня наблюдаются сразу несколько трендов: ностальгия по нулевым, всплеск интереса к фолку, рост «неформальной» сцены и числа женщин в рэпе. На популярность некоторых музыкальных жанров и артистов могли повлиять как внутренняя трансформация музыкального поля, так и внешние факторы — в том числе рост патриотических настроений и изоляция России после 2022 года. Об этом рассуждает «Институт музыкальных инициатив».

После полномасштабного вторжения России в Украину Spotify покинул российский рынок, а Apple Music ограничила работу своего сервиса для российских пользователей. Таким образом, перестали быть доступными данные по вкусам российских слушателей. Тем не менее, как сообщает журнал, в списках самых популярных исполнителей за 2021, 2022 и 2024 годы на ведущих российских стриминговых платформах существенных изменений не произошло — большинство слушателей по-прежнему отдают предпочтение русскоязычным артистам.

Так, в последние годы россияне ностальгируют по музыке из нулевых. Речь идет как о старых хитах, обработанных под современный звук, так и возрождении популярности артистов из прошлых лет.

«Я бы назвала это трендом “не стремно”. Общество стало терпимее к музыкальным предпочтениям, особенно среди молодой аудитории. То, что раньше считалось guilty pleasure [постыдным удовольствием], сегодня становится эстетикой и даже трендом. Соцсети перезапускают старые имена и жанры. В моем детстве за любовь к Киркорову стыдили, а сегодня он — желанный гость на любой модной вечеринке», — рассказала менеджер артистов Gamma Music Полина Жещук.

Параллельно в России развивается и субкультурная поп-музыка. Сообщается, что в последние годы в соцсетях все чаще обсуждают представителей «неформальной» молодежи со своей музыкой, которая выходит «за пределы субкультурного пузыря и становится массовой».

«Даже “грязная” и непонятная музыка может стать хитом, если в ней есть характер и своя манера. Ушел культ дорогого студийного звука», — комментирует A&R-директор лейбла «Первое Музыкальное» Андриан Мельников.

Кроме того, журнал отмечает рост числа женщин в рэпе. Так, за последние три года российский рэп-сегмент пополнился артистками Мэйби Бэйби, Baby Cute и Sky Rae. Отмечается, что «женское присутствие в рэпе будет только ощутимее».

Еще одним из главных музыкальных трендов журнал называет фолк. В пример приводится «Homay» — песня российского башкирского этно-поп-трио Ay Yola, которая «покорила не только зарубежные чарты, но и российские».

«Западничество очевидно уступило славянофильству, а Migos, Baby Keem и Dua Lipa — Friendly Thug, Macan и Zivert. Меня сильно вдохновляет этот тренд, потому что через возврат к истокам мы постепенно выходим к более искреннему и более уместному для нашей ментальности посылу в музыке», — сказал глава A&R в лейбле S&P Digital Денис Глазин.

Причинами популярности народных мотивов журнал называет, в том числе, изоляцию России, начавшуюся в 2022 году, усталость от глобализации и усиление патриотических настроений в обществе.



