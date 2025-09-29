EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Названы главные тренды в российской музыке прямо сейчас

2 минуты чтения 21:16

В российской музыке сегодня наблюдаются сразу несколько трендов: ностальгия по нулевым, всплеск интереса к фолку, рост «неформальной» сцены и числа женщин в рэпе. На популярность некоторых музыкальных жанров и артистов могли повлиять как внутренняя трансформация музыкального поля, так и внешние факторы — в том числе рост патриотических настроений и изоляция России после 2022 года. Об этом рассуждает «Институт музыкальных инициатив».

После полномасштабного вторжения России в Украину Spotify покинул российский рынок, а Apple Music ограничила работу своего сервиса для российских пользователей. Таким образом, перестали быть доступными данные по вкусам российских слушателей. Тем не менее, как сообщает журнал, в списках самых популярных исполнителей за 2021, 2022 и 2024 годы на ведущих российских стриминговых платформах существенных изменений не произошло — большинство слушателей по-прежнему отдают предпочтение русскоязычным артистам. 

Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты
Интернет и мемы12 минут чтения

Так, в последние годы россияне ностальгируют по музыке из нулевых. Речь идет как о старых хитах, обработанных под современный звук, так и возрождении популярности артистов из прошлых лет.

«Я бы назвала это трендом “не стремно”. Общество стало терпимее к музыкальным предпочтениям, особенно среди молодой аудитории. То, что раньше считалось guilty pleasure [постыдным удовольствием], сегодня становится эстетикой и даже трендом. Соцсети перезапускают старые имена и жанры. В моем детстве за любовь к Киркорову стыдили, а сегодня он — желанный гость на любой модной вечеринке», — рассказала менеджер артистов Gamma Music Полина Жещук. 

Параллельно в России развивается и субкультурная поп-музыка. Сообщается, что в последние годы в соцсетях все чаще обсуждают представителей «неформальной» молодежи со своей музыкой, которая выходит «за пределы субкультурного пузыря и становится массовой». 

«Даже “грязная” и непонятная музыка может стать хитом, если в ней есть характер и своя манера. Ушел культ дорогого студийного звука», — комментирует A&R-директор лейбла «Первое Музыкальное» Андриан Мельников.

Кроме того, журнал отмечает рост числа женщин в рэпе. Так, за последние три года российский рэп-сегмент пополнился артистками Мэйби Бэйби, Baby Cute и Sky Rae. Отмечается, что «женское присутствие в рэпе будет только ощутимее».

«Попробуй джага-джага»
«Попробуй джага-джага»
Зарубежный тикток подпевает Кате Лель — ролики набирают миллионы просмотров. Что происходит?
Общество18 минут чтения

Еще одним из главных музыкальных трендов журнал называет фолк. В пример приводится «Homay» — песня российского башкирского этно-поп-трио Ay Yola, которая «покорила не только зарубежные чарты, но и российские». 

«Западничество очевидно уступило славянофильству, а Migos, Baby Keem и Dua Lipa — Friendly Thug, Macan и Zivert. Меня сильно вдохновляет этот тренд, потому что через возврат к истокам мы постепенно выходим к более искреннему и более уместному для нашей ментальности посылу в музыке», — сказал глава A&R в лейбле S&P Digital Денис Глазин.

Причинами популярности народных мотивов журнал называет, в том числе, изоляцию России, начавшуюся в 2022 году, усталость от глобализации и усиление патриотических настроений в обществе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram