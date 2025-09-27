Эксперты предупредили о возможном повторении «сценария Фукусимы» на Запорожской АЭС

Произошедшее 23 сентября отключение Запорожской АЭС от последней внешней линии подачи электричества встревожило научное сообщество, об этом говорит и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает The Guardian.

Проведенные после аварии на японской АЭС Фукусима-1 тесты безопасности показали, что атомная станция способна проработать без внешнего источника питания 72 часа — стабильность работы реакторов при продлении этого срока не проверялась. На ЗАЭС он уже превышен.

По данным The Guardian, подача электричества была остановлена в 16:56 23 сентября — эту дату называют и в телеграм-канале ЗАЭС, который ведет назначенная Россией администрация. 27 сентября в нем же сообщалось о штатном режиме работы всех систем станции от резервных источников питания.

Россия контролирует ЗАЭС с весны 2022 года, все реакторы станции переведены в «холодный останов». Так называют режим работы, при котором установка заглушена, однако ее продолжают остужать при одновременном создании низкого давления — эти работы требуют наличия электричества.

Гросси со ссылкой на данные Москвы отмечал, что на ЗАЭС имеются запасы топлива, способные обеспечить работу станции на срок до 20 дней, однако потеря внешнего источника электроэнергии, по его словам, увеличивает вероятности аварии на АЭС.

Охлаждение реакторов обеспечивают семь из 18 генераторов, однако, по мнению украинской стороны, существует вероятность их выхода из строя. В таком случае может повторится сценарий, произошедший на станции Фукусима-1 в Японии в 2011 году.

Тогда после землетрясения работающие реакторы были автоматически остановлены, однако аварийные генераторы, подававшие в них воду, остановились из-за цунами. В результате в трех реакторах АЭС произошло расплавление топлива, из-за чего пришлось эвакуировать более 100 тысяч человек.

По данным источников журналистов, подобное может произойти и на ЗАЭС, где до войны работали шесть реакторов. В отключении внешнего энергоснабжения Москва обвиняет армию Украины, которая якобы обстреливает станцию и город-спутник Энергодар, Киев отвергает эти заявления. Также, по данным властей Украины и активистов Greenpeace, Россия готовится самостоятельно обеспечивать станцию энергией и запустить один из реакторов.