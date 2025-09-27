СМИ назвали Трампа «президентом Европы»

Президент США Дональд Трамп во время одной из встреч в Овальном кабинете Белого дома заявил, что лидеры европейских стран называют его «президентом Европы». Как пишет Politico, этот комментарий вызвал «понимающие усмешки» в Еврокомиссии, однако ее представители заверили, что никто из их знакомых никогда так не называл Трампа.

«Но это также запечатлело и неприятную реальность: лидеры ЕС фактически предложили президенту США место во главе своего стола», — отмечает Politico. По его данным, с момента образования Евросоюза США не оказывали настолько сильного влияния на Европу, а лидеры стран-членов ЕС не проявляли такой готовности поддержать Трампа, которого они согласны уговаривать и восхвалять, но не готовы ему открыто противостоять.

В качестве примера этой тенденции издание приводит в частности подписание торгового соглашения между США и ЕС, в котором Евросоюз согласился на неравноправные условия. Politico сравнило заключение сделки с капитуляцией.

Еще один пример — встреча европейских лидеров с Трампом в Вашингтоне этим летом, на которой они попытались убедить президента США оказать давление на Владимира Путина по поводу завершения войны в Украине и попросили убедить «друга» Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, перестать препятствовать вступлению Украины в ЕС. Это еще больше укрепило статус Трампа как влиятельной фигуры в Европе.

Politico пишет, что на неофициальных встречах европейские политики выражают свое уважение Трампу, используя это в качестве уловки, чтобы Трамп продолжал участвовать в решениях вопросов европейской безопасности и будущего Украины. При этом европейские лидеры «не пытаются восстановить свой авторитет» и предлагают Трампу участие в своих делах, даже если он об этом не просил, отмечает издание.

«Он, возможно, никогда не станет президентом Европы, но может стать ее крестным отцом. Более подходящая аналогия — криминальная. Мы имеем дело с мафиозным боссом, который оказывает непомерное влияние на предприятия, которые он якобы защищает», — заявил неназванный европейский дипломат.

Энтони Гарднер, бывший посол США в ЕС, напомнил, что во время переговоров о торговой сделке между Вашингтоном и Евросоюзом в 2010-х годах США считали Европу равноправным партнером. Как пишет Politico, после прихода Трампа на пост президента европейские лидеры были «исключительно осторожны» в своих высказываниях о нем.