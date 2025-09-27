EN
СМИ назвали Трампа «президентом Европы»

10:22

Президент США Дональд Трамп во время одной из встреч в Овальном кабинете Белого дома заявил, что лидеры европейских стран называют его «президентом Европы». Как пишет Politico, этот комментарий вызвал «понимающие усмешки» в Еврокомиссии, однако ее представители заверили, что никто из их знакомых никогда так не называл Трампа.

«Но это также запечатлело и неприятную реальность: лидеры ЕС фактически предложили президенту США место во главе своего стола», — отмечает Politico. По его данным, с момента образования Евросоюза США не оказывали настолько сильного влияния на Европу, а лидеры стран-членов ЕС не проявляли такой готовности поддержать Трампа, которого они согласны уговаривать и восхвалять, но не готовы ему открыто противостоять.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

В качестве примера этой тенденции издание приводит в частности подписание торгового соглашения между США и ЕС, в котором Евросоюз согласился на неравноправные условия. Politico сравнило заключение сделки с капитуляцией.

Еще один пример — встреча европейских лидеров с Трампом в Вашингтоне этим летом, на которой они попытались убедить президента США оказать давление на Владимира Путина по поводу завершения войны в Украине и попросили убедить «друга» Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, перестать препятствовать вступлению Украины в ЕС. Это еще больше укрепило статус Трампа как влиятельной фигуры в Европе.

Politico пишет, что на неофициальных встречах европейские политики выражают свое уважение Трампу, используя это в качестве уловки, чтобы Трамп продолжал участвовать в решениях вопросов европейской безопасности и будущего Украины. При этом европейские лидеры «не пытаются восстановить свой авторитет» и предлагают Трампу участие в своих делах, даже если он об этом не просил, отмечает издание.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

«Он, возможно, никогда не станет президентом Европы, но может стать ее крестным отцом. Более подходящая аналогия — криминальная. Мы имеем дело с мафиозным боссом, который оказывает непомерное влияние на предприятия, которые он якобы защищает», — заявил неназванный европейский дипломат.

Энтони Гарднер, бывший посол США в ЕС, напомнил, что во время переговоров о торговой сделке между Вашингтоном и Евросоюзом в 2010-х годах США считали Европу равноправным партнером. Как пишет Politico, после прихода Трампа на пост президента европейские лидеры были «исключительно осторожны» в своих высказываниях о нем.

