Зумеров обвинили в уничтожении фан-культуры

Вирусный хит в соцсетях больше не гарантирует артисту долгосрочного успеха. Зумеры чаще всего ограничиваются прослушиванием коротких фрагментов в ленте и не переходят к полным версиям песен или альбомам. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные исследования, охватывающего 10 тысяч человек в возрасте от 16 до 24 лет.

По информации издания, только 16% молодых людей после касания с треком в соцсетях прослушивают полную версию на стриминговых платформах. Менее 10% становятся суперфанатами, т.е. начинают следить за творчеством исполнителя, покупать пластинки, мерч или билеты на концерты. Почти половина респондентов призналась, что даже не пытается узнать имя артиста, а около четверти говорят, что «и так достаточно наслушались» роликов с этим треком. Ещё 18% не хотят прерывать скроллинг ленты ради музыки.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

По словам соавтора исследования Татьяны Сирисано, за последние пять лет лейблы и музыканты активно инвестировали в соцсети, рассчитывая, что поток контента и кампании с инфлюенсерами приведут к росту прослушиваний и устойчивой фан-базы. «Но в этом “социальном контракте” соцсетей уже видны трещины», — отмечает она.

Собеседники The Times приводят конкретные примеры. Так, британская певица Лола Янг выпустила сингл Messy за семь месяцев до того, как он возглавил чарты, — настоящего успеха песня добилась только после того, как стала вирусной в TikTok. При этом интерес к остальным работам Лолы Янг почти не вырос. Похожая ситуация у Кении Грейс. Ее трек Strangers собрал сотни миллионов прослушиваний в соцсетях, но ощутимого прироста популярности певицы не случилось.

Самый разыскиваемый монах Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре Общество 13 минут чтения

Исследователи связывают тенденцию с тем, что TikTok и другие платформы побуждают пользователей слушать музыку прямо в роликах, не переходя к другим сервисам. Около 37% опрошенных все же признались, что соцсети помогают им открывать для себя новую музыку, но в целом связь между песней и открытием артиста слабеет, подчеркивает Татьяна Сирисано.

Для индустрии это становится серьезной проблемой, отмечает издание. Дело в том, что за размещение трека в соцсетях артист получает значительно меньше, чем за прослушивание музыки на платформах вроде Spotify. Представители крупных лейблов уже признают, что рост популярности коротких видео начинает влиять на доходы музыкантов не в лучшую сторону.