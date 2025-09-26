EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Зумеров обвинили в уничтожении фан-культуры

2 минуты чтения 19:25

Вирусный хит в соцсетях больше не гарантирует артисту долгосрочного успеха. Зумеры чаще всего ограничиваются прослушиванием коротких фрагментов в ленте и не переходят к полным версиям песен или альбомам. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные исследования, охватывающего 10 тысяч человек в возрасте от 16 до 24 лет. 

По информации издания, только 16% молодых людей после касания с треком в соцсетях прослушивают полную версию на стриминговых платформах. Менее 10% становятся суперфанатами, т.е. начинают следить за творчеством исполнителя, покупать пластинки, мерч или билеты на концерты. Почти половина респондентов призналась, что даже не пытается узнать имя артиста, а около четверти говорят, что «и так достаточно наслушались» роликов с этим треком. Ещё 18% не хотят прерывать скроллинг ленты ради музыки.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По словам соавтора исследования Татьяны Сирисано, за последние пять лет лейблы и музыканты активно инвестировали в соцсети, рассчитывая, что поток контента и кампании с инфлюенсерами приведут к росту прослушиваний и устойчивой фан-базы. «Но в этом “социальном контракте” соцсетей уже видны трещины», — отмечает она.

Собеседники The Times приводят конкретные примеры. Так, британская певица Лола Янг выпустила сингл Messy за семь месяцев до того, как он возглавил чарты, — настоящего успеха песня добилась только после того, как стала вирусной в TikTok. При этом интерес к остальным работам Лолы Янг почти не вырос. Похожая ситуация у Кении Грейс. Ее трек Strangers собрал сотни миллионов прослушиваний в соцсетях, но ощутимого прироста популярности певицы не случилось.

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Исследователи связывают тенденцию с тем, что TikTok и другие платформы побуждают пользователей слушать музыку прямо в роликах, не переходя к другим сервисам. Около 37% опрошенных все же признались, что соцсети помогают им открывать для себя новую музыку, но в целом связь между песней и открытием артиста слабеет, подчеркивает Татьяна Сирисано.

Для индустрии это становится серьезной проблемой, отмечает издание. Дело в том, что за размещение трека в соцсетях артист получает значительно меньше, чем за прослушивание музыки на платформах вроде Spotify. Представители крупных лейблов уже признают, что рост популярности коротких видео начинает влиять на доходы музыкантов не в лучшую сторону.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT