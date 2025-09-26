Американцы стали чаще заражаться «кошмарными бактериями»

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнаружил, что уровень заражения «кошмарными бактериями», устойчивыми к большинству видов антибиотиков вырос у американцев на 70%. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование в журнале Annals of Internal Medicine.

Основной причиной роста заболеваемости стали бактерии с геном NDM (Металло-бета-лактамаза из Нью-Дели). Раньше такие бактерии встречались у небольшого числа пациентов в США, в основном у тех, кто получал медицинскую помощь за рубежом. С 2019 по 2023 год число заражений NDM выросло в пять раз.

Апокалипсис завтра Погибнет ли человечество, потому что антибиотики перестанут действовать? Разбираемся Общество 6 минут чтения

Исследователи отмечают, что при лечении NDM эффективны только два антибиотика. Это дорогостоящие препараты для внутривенного введения.

По данным ученых, в 2023 году в 29 штатах зафиксировали 4341 случай бактериальных инфекций, резистентных к карбапенемам — классу антибиотиков, применяющихся при лечении серьезных инфекций. Из них 1831 случай был вызван штаммом NDM.

Частота карбапенем-резистентных инфекций увеличилась с чуть менее двух случаев на 100 тысяч пациентов в 2019 году до более трех случаев в 2023 году — на 69%. При этом частота NDM увеличилась с 0,25 до 1,35 на 100 тысяч — на 460%.

Не принимавший участия в исследовании ученый из Вашингтонского университета Джейсон Бернхэм связал резкий рост суперинфекций с пандемией COVID-19. По его мнению, авторы исследования получили заниженные результаты, потому что у них не было данных по таким густонаселенным штатам, как Нью-Йорк, Калифорния, Флорида и Техас.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными Мир 4 минуты чтения

«Мы знаем, что во время пандемии наблюдался огромный всплеск использования антибиотиков, поэтому это, вероятно, отражается в росте устойчивости к препаратам», — сообщил Бернхэм журналистам.

По оценке проекта Global Research on Antimicrobial Resistance, к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, может погибнуть около 40 миллионов человек.