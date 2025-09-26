EN
Американцы стали чаще заражаться «кошмарными бактериями»

2 минуты чтения 19:17

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнаружил, что уровень заражения «кошмарными бактериями», устойчивыми к большинству видов антибиотиков вырос у американцев на 70%. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование в журнале Annals of Internal Medicine.

Основной причиной роста заболеваемости стали бактерии с геном NDM (Металло-бета-лактамаза из Нью-Дели). Раньше такие бактерии встречались у небольшого числа пациентов в США, в основном у тех, кто получал медицинскую помощь за рубежом. С 2019 по 2023 год число заражений NDM выросло в пять раз.

Апокалипсис завтра
Апокалипсис завтра
Погибнет ли человечество, потому что антибиотики перестанут действовать? Разбираемся
Общество6 минут чтения

Исследователи отмечают, что при лечении NDM эффективны только два антибиотика. Это дорогостоящие препараты для внутривенного введения.

По данным ученых, в 2023 году в 29 штатах зафиксировали 4341 случай бактериальных инфекций, резистентных к карбапенемам — классу антибиотиков, применяющихся при лечении серьезных инфекций. Из них 1831 случай был вызван штаммом NDM.

Частота карбапенем-резистентных инфекций увеличилась с чуть менее двух случаев на 100 тысяч пациентов в 2019 году до более трех случаев в 2023 году — на 69%. При этом частота NDM увеличилась с 0,25 до 1,35 на 100 тысяч — на 460%.

Не принимавший участия в исследовании ученый из Вашингтонского университета Джейсон Бернхэм связал резкий рост суперинфекций с пандемией COVID-19. По его мнению, авторы исследования получили заниженные результаты, потому что у них не было данных по таким густонаселенным штатам, как Нью-Йорк, Калифорния, Флорида и Техас.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

«Мы знаем, что во время пандемии наблюдался огромный всплеск использования антибиотиков, поэтому это, вероятно, отражается в росте устойчивости к препаратам», — сообщил Бернхэм журналистам.

По оценке проекта Global Research on Antimicrobial Resistance, к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, может погибнуть около 40 миллионов человек. 

