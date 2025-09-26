EN
Потерявшая сына-подростка на фестивале мать нашла его поющим на сцене с Green Day

2 минуты чтения 17:28

В США во время трехдневного панк-рок-фестиваля Riot Fest 2025 женщина потеряла своего сына, однако позже обнаружила его на одной сцене с группой Green Day. Оказалось, что музыканты пригласили 16-летнего подростка по имени Аргайл исполнить с ними композицию «Know Your Enemy». Об этом пишет журнал Loudwire.

21 сентября около полудня Аргайл из Индианы приехал вместе с матерью Бобби Кантрелл в Чикаго, чтобы посмотреть на выступление рок-группы Green Day. Это был заключительный день фестиваля Riot Fest, который в тот день проходил в парке Дугласа.

Сообщается, что участие в фестивале было частью празднования Аргайла своего 16-летия. Выступление Green Day, фанатом которой является подросток, было запланировано на 20:15, и он вместе с мамой успел пробраться поближе к сцене.

«Привет! Мне сегодня исполняется 16! У меня аутизм, и Green Day — мой особый интерес. Могу я выйти на сцену и спеть „Know Your Enemy“?» — гласила надпись на его плакате, который он принес с собой.

В какой-то момент мать мальчика решила отойти в туалет, однако по возвращении уже не смогла так легко пройти сквозь толпу обратно к сцене. Пока женщина пыталась вернуться к сыну, который остался возле сцены, группа Green Day уже начала свое выступление.

Во время исполнения заключительной песни «Know Your Enemy» солист Билли Джо Армстронг обратился к зрителям: «У меня сейчас сильная простуда. Правда. Я немного болен, так что мне нужен доброволец. Кто знает слова этой песни? Кто знает?» — вопросил он.

Увидев Аргайла музыкант пригласил его на сцену, крепко обнял его и передал микрофон. Как пишет журнал, Аргайл «безупречно исполнил песню целиком перед тысячами ликующих зрителей».

Позже в соцсетях мать подростка поблагодарила музыкантов за приглашение Аргайла на сцену и за то, что помогли ей его найти.

«Я мама Аргайла. Я весь день паниковала, потому что мы разминулись, когда я отошла в туалет и не смогла вернуться к нему. Он занял место у сцены около полудня и не уходил весь день. Спасибо, что осуществили мечту моего потрясающего ребенка и помогли успокоить мою тревогу. Как только я увидела его на сцене, я закричала: „Боже мой, да это же мой мальчик“ Какой удивительный вечер! Теперь я ваш фанат навсегда», — написала Кантрелл в комментариях к публикации фронтмена группы.

Армстронг разместил на свой странице в инстаграме скриншот комментария и подписал его: «Смотри, мам! Это Аргайл!» («Look ma! It’s Argyle!») — отсылка к композиции группы «Look Ma, No Brains».

