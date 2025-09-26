EN
Кофеин связали с настойчивостью

14:21

Американские ученые выяснили, что кофеин способен увеличивать продолжительность попыток людей справиться со сложными или даже неразрешимыми задачами. Этот эффект оказался наиболее заметен у тех, кто недавно пережил стресс. Об этом со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, пишет PsyPost.

Кофеин — одно из самых популярных психоактивных веществ в мире, известное своим воздействием на бодрствование и внимание. Предыдущие исследования на животных показали, что кофеин снижает так называемую «неподвижность» — состояние, при котором животное переходит от активных попыток решить задачу к пассивному поведению. 

Ученые связывали «неподвижность» в этих тестах с отчаянием, однако в последние годы они стали сомневаться в этом. Тогда многие стали задаваться вопросом: что на самом деле измеряет снижение «неподвижности». 

Американские ученые разработали комплекс экспериментов для измерения настойчивости у людей, которые употребляли или не употребляли кофеин, и находились как в состоянии стресса, так и без него. В экспериментах приняли участие 329 студентов из Амхерст-колледжа (Amherst College).

Участников случайным образом разделили на группы: некоторые получили жевательную резинку с разной дозой кофеина (40 или 100 мг), а другие — жевательную резинку без кофеина или ничего.

В ходе экспериментов студенты выполняли задачи, где часть элементов была невозможна для решения. Это позволило измерить, сколько времени люди продолжали пытаться даже когда все решаемые элементы были найдены. Для оценки влияния стресса в одном из экспериментов использовался тест с холодной водой — часть участников погружала руку в ледяную воду под наблюдением, что вызывало психологический стресс, а остальные — в теплую воду.

После прохождения стресс-теста с холодной водой или контрольного задания с теплой водой участники жевали жевательную резинку со 100 миллиграммами кофеина или без него. Затем они выполняли задание по поиску скрытых объектов. Результаты показали, что стресс помогал лучше справляться с задачами: участники, подвергшиеся стрессу, находили объекты быстрее, чем те, кто его не испытывал.

«Кофеин, по-видимому, оказывает положительное влияние на настойчивость в выполнении заданий, и эти эффекты зависят от наличия стресса», — рассказала в интервью PsyPost  автор исследования из Амхерст-колледжа Сара М. Терджон.

Авторы исследования при этом отмечают некоторые ограничения в ходе экспериментов. В частности то, что у некоторых участников не учитывались их привычки к употреблению кофеина, что могло повлиять на результаты.


