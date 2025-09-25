EN
США начали давить на главного союзника России в Европе

2 минуты чтения 18:09 | Обновлено: 19:07

Президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на Венгрию — главного союзника России в Европе, — в связи с ее закупками российской нефти. Президент США недоволен позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается сокращать поставки топлива из России, сообщает агентство Bloomberg.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор на следующий день после заявления Трампа о том, что он намерен обсудить с Венгрией ее позицию по российской нефти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя этот разговор в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вечером в среду, не раскрыл содержание беседы. Он отметил, что лидеры обсудили энергетическую безопасность, а также войну России против Украины, мировую экономику и тарифы.

США недовольны тем, что Европейский союз и члены НАТО продолжают закупать энергоносители у России. Прежде всего речь идет о Венгрии и Словакии. США требуют от них хотя бы сократить закупки энергоносителей из России. Долгое время двум странам удавалось выбивать для себя исключения, так как они якобы не могут найти альтернативу поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Публично ни Сийярто, ни Орбан пока не допускали такой возможности, однако позиция Вашингтона может изменить их позицию, отмечает агентство. К тому же Европейская комиссия начала рассматривать возможные санкции в отношении нефтепровода «Дружба», что также может убедить Венгрию и Словакию сократить или вовсе отказаться от российской нефти.

Для администрации Орбана позиция США стала неожиданностью, отмечает агентство, потому что Орбан считается идейным союзником Дональда Трампа. А возвращение Трампа в Белый дом в Будапеште воспринимали с большим энтузиазмом, считая, что у них появился новый союзник в большой политике.

Тем не менее отказаться от российских энергоресурсов Венгрии будет сложно: несколько экономически слабых лет поставили страну в зависимость от дешевой нефти из России, что позволяло госбюджету значительно экономить государственному бюджету. Параллельно Будапешт пытается перевести интерес с себя на другие страны ЕС, которые покупают турецкое и индийское топливо, сделанное из российской нефти.

Автор:Тимофей Астахов

