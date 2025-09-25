Рианна родила дочь

Певица Рианна сообщила о рождении дочери от своего партнера, американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс). Как пишет Би-би-си, девочка появилась на свет 13 сентября и получила имя Роки Айриш Майерс (Rocki Irish Mayers). Это имя отсылает к сценическому псевдониму ее отца, но отличается на одну букву.

О рождении ребенка 37-летняя артистка рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой держит новорожденную на руках. На втором снимке видны миниатюрные розовые боксерские перчатки. Публикация набрала уже более восьми миллионов лайков.

Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают двух сыновей. Старший — RZA Athelston Mayers — родился в 2022 году, а Riot Rose Mayers в 2023-м. О третьей беременности певица объявила в минувшем мае на балу Met Gala, выйдя на голубую ковровую дорожку в наряде, подчеркивающим живот. «Пора показать людям, что мы готовили», — пояснил журналистам ее партнер.

Как пишет Би-би-си, несколько недель назад уроженка Барбадоса, чье настоящее имя Робин Фенти, отметила 20-летие дебютного альбома. Поклонники поздравляли певицу, но вновь напомнили о долгом ожидании ее следующего релиза. Последний альбом певицы вышел в 2016 году, уточняет издание. За это время Рианна сосредоточилась на бизнесе, запустив косметическую линию Fenty Beauty и бренд нижнего белья. По оценке Forbes, бизнес-проекты принесли ей более миллиарда долларов.

Би-би-си напоминает, что в последние годы сама певица и ее близкие нередко оказывались в центре внимания. Так, в начале года ее партнера рэпера Rocky судили за нападение на бывшего друга с применением огнестрельного оружия. Процесс длился три недели, и в итоге присяжные вынесли ему оправдательный приговор. Рианна сопровождала Rocky на слушаниях.