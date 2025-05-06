Рианна объявила о третьей беременности

Рианна и рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) объявили, что ждут третьего ребенка. Певица появилась на балу Met Gala с округлившимся животом, пишет Bloomberg.

«Пришло время показать людям, что мы готовим. И я рад, что все рады за нас, потому что мы определенно счастливы», — сказал Rocky журналистам, после того как пара сообщила, что ждет третьего ребенка. 37-летняя певица вышла на дорожку Met Gala в наряде в тонкую полоску и большой шляпе.

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Это не первый раз, когда звездная пара объявила о беременности таким образом. В 2023 году Рианна вышла на сцену для выступления в перерыве Суперкубка с уже округлившимся животом, подтвердив слухи о том, что она ждет ребенка. Позже в том же году у пары родился сын Риот Роуз, а их первый ребенок по имени RZA родился в мае 2022 года.

Ранее рэпера Rocky обвиняли в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия. Однако в результате процесса, который длился три недели в Лос-Анджелесе, присяжные вынесли оправдательный вердикт. Associated Press тогда писало, что артисту тогда могло грозить более 20 лет тюрьмы.

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По версии обвинения, находясь 6 ноября 2021 года в Голливуде Rocky в ходе ссоры и драки со своим бывшим другом A$AP Relli достал пистолет и дважды выстрелил в него. Как сообщалось, Relli не получил серьезных травм.

Bloomberg отмечает, что на протяжении всего судебного процесса Rocky носил сшитые на заказ костюмы и одежду люксовых марок. Агентство напоминает, что парижский дом высокой моды Yves Saint Laurent даже выпускал пресс-релизы, привлекающие внимание к очередному модному судебному наряду Rocky. На оглашение приговора рэпер надел полосатый костюм этой марки.