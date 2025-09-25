СМИ сообщили о планируемом наступлении ВСУ

Президенту США Дональду Трампу доложили о планируемом наступлении украинской армии, которое потребует поддержки американской разведки. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на двух знакомых с ситуацией собеседников, также пишет, что Трампа проинформировали о текущей обстановке на фронте. В публикации подчеркивается, что глава Белого дома знает, что за последние годы Россия не смогла добиться существенного прогресса на поле боя.

На этой неделе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что Киев способен вернуть захваченные Россией территории.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и ОТВОЕВАТЬ всю Украину», — написал он.

Трамп также отметил, что страны НАТО должны сбивать военные самолеты России, если они находятся в воздушном пространстве членов альянса. Кроме того, он заявил, что экономика России находится в «ужасном состоянии» и «рушится».

Однако, как пишет WSJ, Трамп мог сделать эти заявление отчасти для того, чтобы оказать давление Владимира Путина и заставить его заключить мирный договор. При этом собеседники издания подчеркивают, что глава Белого дома изменил лишь риторику в отношении России, но не политику. Президент США, как подчеркивается в публикации, по-прежнему разрешает продажу оружия Украине, но ограничивает использование американского вооружения для ударов по территории России.