Найдена «самая загадочная песня России» 

После почти десятилетних интернет-поисков был найден и оцифрован клип на «самую загадочную песню России» под названием «Мой блуждающий огонь». Ее обнаружил телеграм-канал «Антициклон» на старых видеокассетах, а 24 сентября 2025 года клип был впервые опубликован в неполном виде на ютуб-канале s1tv.

По данным «Антициклона», клип оцифровал автор телеграм-канала s1tv по имени Кирилл. «Я восхищаюсь терпением и усидчивостью Кирилла, я б так не смог. Ну, и по большей части, у меня интуитивный подход к оцифровкам, я об этом уже говорил. Кстати, когда я ему отдавал эти кассеты, я сказал (как чувствовал) — то, что не увидел я, увидишь ты. Так оно, собственно, и вышло», — говорится в сообщении автора «Антициклона».

S1tv пишет, что видеокассета с клипом была найдена через телеграм-канал gffrdt, специализирующийся на продаже телерадиоархивов.

Самая загадочная песня России Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли Интернет и мемы 12 минут чтения

Как ранее сообщал «Холод», клип на песню «Мой блуждающий огонь» впервые был показан в 1995 году на петербургском телеканале NBN. Съемки проходили в павильонах киностудии «Ленфильм» в сентябре того же года. Несмотря на телевизионную премьеру, песня осталась практически незамеченной и вскоре была забыта.

Первый известный запрос о ней появился в 1999 году — пользователь одного из музыкальных форумов по имени Дмитрий Соколов попытался выяснить, кто исполнил композицию, но ответа так и не получил. Следующая волна интереса возникла в 2017 году, когда во «ВКонтакте» был опубликован короткий фрагмент клипа с просьбой помочь найти исполнительницу. Изначально на эту просьбу откликнулось всего несколько человек, однако к 2024 году к поискам подключились уже сотни. Участники отправляли запросы в телепередачу «Жди меня», разыскивали исполнительницу через соцсети и нанимали частного детектива, заплатив за его услуги 30 тысяч рублей.

В июле 2024 года участникам поисков удалось получить официальный ответ от Российского авторского общества (РАО). Сначала организация отказалась разглашать имя исполнителя без разрешения правообладателя, но вскоре сообщила, что песню исполнила Наталья Яблонская. Однако никаких сведений о музыкальной карьере женщины с таким именем найти не удалось. Поисковики проверяли аккаунты всех подходящих по возрасту женщины в соцсетях, но либо не получали ответа, либо слышали отказ.

Позже стало известно, что исполнительницей песни была Наталья Верич. Осенью 2024 года несколько участников поисков встретились с ней лично. Она рассказала, что клип действительно снимался в сентябре 1995 года, но была уверена, что он так и не вышел в эфир. По ее словам, запись композиции у нее не сохранилась — осталась лишь кассета с несмонтированными исходниками без звука. Режиссер клипа Сергей Кальварский также заявил, что не располагает полной версией видео.

Самый разыскиваемый монах Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре Общество 13 минут чтения

Сама песня никогда не издавалась официально — ни в видеоформате, ни в аудио. Верич, в свою очередь, также не может переиздать ее, поскольку для этого необходимо разрешение авторов. Одним из них был поэт Виктор Ионов, который умер в 2011 году.



