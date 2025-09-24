Мужчина разбил нос вступившейся за украинку жительнице Польши

Житель Варшавы оскорблял в автобусе украинку в возрасте около 60 лет, называл ее «сторонницей Бандеры» и требовал уехать из Польши. За женщину вступилась польская активистка Зенобия Жачек, на которую мужчина напал и разбил нос. Об этом сообщает издание Sestry. По данным агентства УНИАН, мужчину арестовали.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 20 августа, в автобусе №190. По словам Жачек, которая является членом Комитета защиты прав арендаторов, куда нередко обращаются украинцы, женщина не отвечала на оскорбления мужчины и продолжала общаться со знакомой на украинском языке.

«Что-то внутри меня не выдержало. Я встала, подошла к нему. Попробовала остановить словами. Сказала ему, что он не представляет всех поляков. Спросила, кто он вообще такой, чтобы решать, кому быть в Польше, а кому нет. Сказала также, чтобы умолк, потому что говорить такое неприемлемо», — рассказала активистка.

Она добавила, что в ответ мужчина начал ее оскорблять, а когда он увидел, что его снимают на видео, бросился на Жачек и ехавшую с ней девушку, попытался отобрать телефон и ударил активистку головой в нос, из-за чего у нее пошла кровь. На ближайшей остановке подруга Жачек вытолкнула нападавшего из автобуса.

При этом женщина отметила, что другие пассажиры автобуса сделали вид, что ничего не происходит, и не стали вмешиваться в конфликт. «Какой-то мужчина вообще стоял прямо между нами с нападающим. Это видно на видео — он держался за поручень. Если бы он просто преградил ему путь, нападения на меня могло бы не произойти», — добавил Жачек.

Она рассказала, что после инцидента прошла обследование, которое не выявило у женщины серьезных травм. Жачек передала запись полицейским. Правоохранители также получили записи с камер видеонаблюдения. Активистка отметила, что другие жители Варшавы видели, как напавший на нее мужчина вел себя агрессивно и в других местах.