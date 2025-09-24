В Вашингтоне появилась статуя Трампа и его обвиненного в педофилии «ближайшего друга»

В Вашингтоне напротив здания Капитолия неизвестные установили скульптуру действующего президента США, держащегося за руки с известным финансистом Джеффри Эпштейном, который погиб в заключении после того, как был обвинен в педофилии, торговле людьми и сексуализированной эксплутации несовершеннолетних. Об этом пишет газета Washington Post

На постаменте скульптуры установлена табличка, на которой написано: «В честь месяца дружбы», а затем: «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Дж. Трампом и его ближайшим другом Джеффри Эпштейном».

Как сообщается, разрешение на установку статуи до вечера 25 сентября выдала Служба национальных парков США. Целью установки монумента в заявке была указана «демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов».

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джонсон, комментируя этот политический жест, заявила, что демократы, СМИ и авторы статуи «годами знали об Эпштейне и его жертвах, но ничего не сделали». При этом она заявила, что Трамп добивается прозрачности по этому делу.

Нынешний президент США и его соратники много лет требовали рассекречивания материалов дела Эпштейна, которое, предположительно, содержит список его клиентов, пользовавшихся сексуализированными услугами несовершеннолетних девушек.

Сам Трамп пообещал обнародовать эти документы первым делом после своего вступления в должность на второй президентский срок, однако так и не сделал этого, но подал несколько судебных исков против СМИ, которые писали о его связях с обвиненным в педофилии финансистом.

По данным СМИ, Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х и близко общались в течение нескольких десятилетий. Существует множество совместных фото и видео, на которых Трамп и Эпштейн проводят время в окружении красивых молодых девушек. Сам Трамп не отрицал своей дружбы с Эпштейном, однако, по его собственным словам, прекратил отношения, когда финансист совершил «недопустимый» поступок — сманил массажистку, работавшую в спа одного из отелей Трампа.