EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Вашингтоне появилась статуя Трампа и его обвиненного в педофилии «ближайшего друга»

2 минуты чтения 13:47

В Вашингтоне напротив здания Капитолия неизвестные установили скульптуру действующего президента США, держащегося за руки с известным финансистом Джеффри Эпштейном, который погиб в заключении после того, как был обвинен в педофилии, торговле людьми и сексуализированной эксплутации несовершеннолетних. Об этом пишет газета Washington Post

На постаменте скульптуры установлена табличка, на которой написано: «В честь месяца дружбы», а затем: «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Дж. Трампом и его ближайшим другом Джеффри Эпштейном».

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Как сообщается, разрешение на установку статуи до вечера 25 сентября выдала Служба национальных парков США. Целью установки монумента в заявке была указана «демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов».

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джонсон, комментируя этот политический жест,  заявила, что демократы, СМИ и авторы статуи «годами знали об Эпштейне и его жертвах, но ничего не сделали». При этом она заявила, что Трамп добивается прозрачности по этому делу.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Нынешний президент США и его соратники много лет требовали рассекречивания материалов дела Эпштейна, которое, предположительно, содержит список его клиентов, пользовавшихся сексуализированными услугами несовершеннолетних девушек. 

Сам Трамп пообещал обнародовать эти документы первым делом после своего вступления в должность на второй президентский срок, однако так и не сделал этого, но подал несколько судебных исков против СМИ, которые писали о его связях с обвиненным в педофилии финансистом.

По данным СМИ, Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х и близко общались в течение нескольких десятилетий. Существует множество совместных фото и видео, на которых Трамп и Эпштейн проводят время в окружении красивых молодых девушек. Сам Трамп не отрицал своей дружбы с Эпштейном, однако, по его собственным словам, прекратил отношения, когда финансист совершил «недопустимый» поступок — сманил массажистку, работавшую в спа одного из отелей Трампа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял