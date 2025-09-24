EN
Женщина выиграла в лотерею с помощью ChatGPT

2 минуты чтения 22:00

Жительница Мидлотиана в округе Честерфилд, штат Вирджиния, Кэрри Эдвардс выиграла в американской лотерее 150 тысяч долларов. Женщина угадала четыре из пяти основных чисел лотерейного билета и номер Powerball, используя ChatGPT. Об этом сообщает таблоид The New York Post.

По его данным, первоначальный выигрыш Эдвардс составлял 50 тысяч долларов, но женщина доплатила один доллар за опцию Power Play, которая утроила ее выигрыш. Американка рассказала, что она нечасто участвует в онлайн-лотереях, и в этот раз он попросила чат-бот назвать ей несколько чисел.

Два дня спустя Эдвардс находилась на совещании на работе, когда ей пришло уведомление о выигрыше. По словам женщины, сначала она подумала, что с ней связались мошенники, поскольку она не верила в то, что может выиграть.

«Как только эта божественная удача обрушилась на меня, я сразу поняла, что с ней делать. Я поняла, что должна отдать все… Я хочу, чтобы это стало примером для других людей, которые, когда им повезет, смогут совершить благодеяния для других», — заявила Эдвардс и пообещала передать весь выигрыш на благотворительность.

Американка назвала три организации, между которыми она намерена разделить выигранную сумму. Одна из них  — AFTD, организация, которая занимается исследованием лобно-височной дегенерации, вызывающей деменцию. Вторую часть выигрыша Эдвардс решила пожертвовать Shalom Farms, которая специализируется на продовольственной справедливости и поиске решений проблемы продовольственной безопасности. Последнюю часть приза женщина отдаст Обществу помощи военно-морскому корпусу морской пехоты, которое поддерживал ее отец, бывший летчик.

