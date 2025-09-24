EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Эксперты назвали брак привилегией обеспеченных людей

2 минуты чтения 13:45

Современный брак в США все чаще становится не стартом, а финишной чертой: молодые люди откладывают свадьбу до тех пор, пока не достигнут финансовой стабильности. Об этом со ссылкой на исследования и выводы экспертов пишет The Wall Street Journal.

На протяжении веков институт брака выполнял скорее экономическую функцию, чем романтическую — он давал супругам возможность совместно достигать финансовой стабильности. Однако в последние годы ситуация изменилась. Теперь многие молодые американцы хотят достичь финансового успеха до вступления в брак, рассматривая это как необходимое условие для создания семьи.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Идея о том, что оба партнера сначала строят карьеру и накапливают капитал, а уже потом вступают в брак, называется моделью «вершины». Экономисты и демографы утверждают, что этот подход вытеснил старую модель «краеугольного камня», при которой люди женились в двадцатилетнем возрасте, а затем вместе работали и копили деньги.

«Сначала ты добиваешься определенных успехов в образовании и карьере, и только потом надеваешь кольцо», — рассказал профессор социологии из Университета Вирджинии и сотрудник консервативного Института изучения семьи Брэд Уилкокс.

По словам Уилкокса и других исследователей, именно такие установки во многом объясняют, почему растет возраст вступления в брак. Согласно данным переписи населения в США, в 2024 году медианный возраст вступления в первый брак среди мужчин составлял 30 лет, а среди женщин — 29. Для сравнения, в 2008 году он был несколько ниже — 28 и 26 лет соответственно.

Ярким примером модели «вершины» газета назвала недавнюю помолвку американской певицы Тейлор Свифт с игроком в американский футбол Трэвисом Келси — обоим сейчас по 35 лет.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

«Брак стал символом статуса. Люди не хотят вступать в этот союз, пока не получат образование, не найдут работу, и не смогут позволить себе жилье. При этом они ищут партнера, который тоже соответствует всем этим критериям», — рассказала заместитель директора Национального центра по вопросам брака и семьи Криста Вестрик-Пейн.

Газета пишет, что эта тенденция превращает брак в привилегию обеспеченных людей. При этом, по словам экспертов, отсрочка брака и более тщательный выбор партнера может способствовать более стабильным союзам и, как следствие, снижению уровня разводов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял