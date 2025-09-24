Эксперты назвали брак привилегией обеспеченных людей

Современный брак в США все чаще становится не стартом, а финишной чертой: молодые люди откладывают свадьбу до тех пор, пока не достигнут финансовой стабильности. Об этом со ссылкой на исследования и выводы экспертов пишет The Wall Street Journal.

На протяжении веков институт брака выполнял скорее экономическую функцию, чем романтическую — он давал супругам возможность совместно достигать финансовой стабильности. Однако в последние годы ситуация изменилась. Теперь многие молодые американцы хотят достичь финансового успеха до вступления в брак, рассматривая это как необходимое условие для создания семьи.

Идея о том, что оба партнера сначала строят карьеру и накапливают капитал, а уже потом вступают в брак, называется моделью «вершины». Экономисты и демографы утверждают, что этот подход вытеснил старую модель «краеугольного камня», при которой люди женились в двадцатилетнем возрасте, а затем вместе работали и копили деньги.

«Сначала ты добиваешься определенных успехов в образовании и карьере, и только потом надеваешь кольцо», — рассказал профессор социологии из Университета Вирджинии и сотрудник консервативного Института изучения семьи Брэд Уилкокс.

По словам Уилкокса и других исследователей, именно такие установки во многом объясняют, почему растет возраст вступления в брак. Согласно данным переписи населения в США, в 2024 году медианный возраст вступления в первый брак среди мужчин составлял 30 лет, а среди женщин — 29. Для сравнения, в 2008 году он был несколько ниже — 28 и 26 лет соответственно.

Ярким примером модели «вершины» газета назвала недавнюю помолвку американской певицы Тейлор Свифт с игроком в американский футбол Трэвисом Келси — обоим сейчас по 35 лет.

«Брак стал символом статуса. Люди не хотят вступать в этот союз, пока не получат образование, не найдут работу, и не смогут позволить себе жилье. При этом они ищут партнера, который тоже соответствует всем этим критериям», — рассказала заместитель директора Национального центра по вопросам брака и семьи Криста Вестрик-Пейн.

Газета пишет, что эта тенденция превращает брак в привилегию обеспеченных людей. При этом, по словам экспертов, отсрочка брака и более тщательный выбор партнера может способствовать более стабильным союзам и, как следствие, снижению уровня разводов.



