Звезда «Гарри Поттера» объяснила долгую паузу в карьере

2 минуты чтения 18:28

Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в «Гарри Поттере», в интервью журналу Hollywood Authentic рассказала, почему еще в 2018 году фактически прекратила сниматься в кино. По ее словам, главным поводом стали не сами съемки, а активности, связанные с последующим продвижением фильмов.

«Более значительная часть работы, чем сама съемка, — это продвижение и продажа созданного, этого произведения искусства. Баланс в этом легко теряется», — призналась Уотсон. И добавила, что совсем не скучает по «продаже вещей», потому что это процесс казался ей «разрушающим душу». 

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

При этом актриса подчеркнула, что скучает по самой работе на площадке. В беседе с журналистом Hollywood Authentic на описала съемочный процесс как особую «медитацию», когда можно полностью сосредоточиться на одной сцене и забыть обо всем остальном. Но, по ее словам, она не испытывает ностальгии по давлению и стрессу, которые сопровождают публичную профессию. Даже участие в небольшом любительском спектакле с друзьями напомнило, насколько это напряженно, отметила Уотсон.

Актриса не появляется на экране с декабря 2018 года, когда завершила работу над «Маленькими женщинами» Греты Гервиг. По информации Guardian, сейчас она изучает творческое письмо в магистратуре в Оксфорда. А до этого, в 2014 году, она окончила американский университет Брауна со степенью по английской литературе. Помимо учебы актриса занимается экологической и правозащитной деятельностью, интересуется климатической повесткой и выражает солидарность с Палестиной. Есть и коммерческий проект — вместе с братом Эмма Уотсон развивает экологичный бренд джина Renais.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

В интервью Hollywood Authentic актриса дала понять, что сейчас занята неким проектом, но карты раскрывать не стала. Сказала лишь, что это нечто совершенно новое и сравнила свою работу с поиском «выключателя в темноте».В 2023 году в интервью Financial Times Уотсон признавалась, что чувствовала себя «в клетке» и «не очень счастливой» в актерской профессии. Теперь, по ее словам, она «возможно, самая счастливая и здоровая за всю жизнь».

