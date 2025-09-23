Звезда «Гарри Поттера» объяснила долгую паузу в карьере

Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в «Гарри Поттере», в интервью журналу Hollywood Authentic рассказала, почему еще в 2018 году фактически прекратила сниматься в кино. По ее словам, главным поводом стали не сами съемки, а активности, связанные с последующим продвижением фильмов.

«Более значительная часть работы, чем сама съемка, — это продвижение и продажа созданного, этого произведения искусства. Баланс в этом легко теряется», — призналась Уотсон. И добавила, что совсем не скучает по «продаже вещей», потому что это процесс казался ей «разрушающим душу».

При этом актриса подчеркнула, что скучает по самой работе на площадке. В беседе с журналистом Hollywood Authentic на описала съемочный процесс как особую «медитацию», когда можно полностью сосредоточиться на одной сцене и забыть обо всем остальном. Но, по ее словам, она не испытывает ностальгии по давлению и стрессу, которые сопровождают публичную профессию. Даже участие в небольшом любительском спектакле с друзьями напомнило, насколько это напряженно, отметила Уотсон.

Актриса не появляется на экране с декабря 2018 года, когда завершила работу над «Маленькими женщинами» Греты Гервиг. По информации Guardian, сейчас она изучает творческое письмо в магистратуре в Оксфорда. А до этого, в 2014 году, она окончила американский университет Брауна со степенью по английской литературе. Помимо учебы актриса занимается экологической и правозащитной деятельностью, интересуется климатической повесткой и выражает солидарность с Палестиной. Есть и коммерческий проект — вместе с братом Эмма Уотсон развивает экологичный бренд джина Renais.

В интервью Hollywood Authentic актриса дала понять, что сейчас занята неким проектом, но карты раскрывать не стала. Сказала лишь, что это нечто совершенно новое и сравнила свою работу с поиском «выключателя в темноте».В 2023 году в интервью Financial Times Уотсон признавалась, что чувствовала себя «в клетке» и «не очень счастливой» в актерской профессии. Теперь, по ее словам, она «возможно, самая счастливая и здоровая за всю жизнь».