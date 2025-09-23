Препараты для похудения спровоцировали панику в аптеках Великобритании

Жители Республики Ирландия массово закупаются препаратами для похудения в соседнем регионе Великобритании, Северной Ирландии — фармацевты паникуют из-за резко возросшего спроса, пишет Financial Times.

«У меня был один промышленный медицинский холодильник высотой шесть футов (около 1,8 метра — прим. «Холода»), и мне пришлось купить еще семь», — рассказал управляющий аптечного пункта одной из местных сетей. Он нанял дополнительного фармацевта, чтобы успевать обслуживать клиентов.

Наплыв покупателей в североирландский город Ньюри происходит из-за разницы в стоимостях одних и тех же препаратов в Великобритании и Республике Ирландия — опрошенные журналистами покупатели рассказали, что стоимость рецептурного препарата для похудения «Монджаро» в Ньюри значительно ниже, чем в Ирландии. При этом действующее вещество лекарства производится именно в этой стране.

Также в Британии цены на «Монджаро» значительно выросли с 1 сентября — это произошло из требований президента США Дональда Трампа решить проблему с «несправедливостью» разницы цен на лекарства в США и странах Европы. В этом месяце цена для британских покупателей выросла на 170 процентных пунктов — теперь она составляет от 190 до 400 евро в зависимости от дозировки.

В соседней Ирландии цены не повышались, но все равно оказались выше британских — от 240 до 570 евро. В итоге покупатели из обеих Ирландий, стремясь успеть купить лекарства по старым ценам, вызвали ажиотаж в аптеках Ньюри. За прошедшие недели он снизился, но спрос все еще остается высоким.

Журналисты отмечают, что разница цен возникает также из-за высокой стоимости жизни в Ирландии, а также налога на инъекционные препараты, ставка по которому составляет 23%. Другие лекарства им не облагаются, но и они оказываются дешевле в Великобритании, что мотивирует жителей страны посещать Ньюри для закупок.