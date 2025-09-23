EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Макрону пришлось идти пешком из-за кортежа Трампа

2 минуты чтения 14:14 | Обновлено: 14:34

Автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокированным на одной из улиц Нью-Йорка, которую перекрыли для проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Французскому лидеру пришлось звонить своему американскому коллеге, а затем идти пешком. Об этом свидетельствуют видео распространившиеся в сети, сообщает BFMTV.

На кадрах видно, как Макрон общается с полицейскими. «Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто», — говорит ему один из них.

На следующем кадре Макрон звонит Трампу. «Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто», — сказал президент Франции. Что ответил ему глава Белого дома, осталось неизвестным.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Позже улицу открыли для движения пешеходов и тогда Маркон, чей автомобиль еще был заблокирован, решил продолжить свой путь пешком.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что во время своей прогулки президент Франции не отказывал в совместном фото, просившим об этом прохожим. Один из них позволил себе поцеловать Макрона в лоб.

Инцидент произошел 22 сентября на обратном пути Макрона из здания штаб-квартиры ООН, где он официально объявил, что Франция признает Палестину государством «в интересах мира». Таким образом, Франция стала третьей страной G7, которая приняла такое решение вслед за Канадой и Великобританией.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

В середине июля стало известно, что президенту Ирана пришлось бросить свой автомобиль во время неофициальной поездки в Тебриз и пересесть в такси. Тогда причиной такого решения стали технические неисправности сразу нескольких машин президентского кортежа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 