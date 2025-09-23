Макрону пришлось идти пешком из-за кортежа Трампа

Автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокированным на одной из улиц Нью-Йорка, которую перекрыли для проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Французскому лидеру пришлось звонить своему американскому коллеге, а затем идти пешком. Об этом свидетельствуют видео распространившиеся в сети, сообщает BFMTV.

На кадрах видно, как Макрон общается с полицейскими. «Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто», — говорит ему один из них.

На следующем кадре Макрон звонит Трампу. «Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто», — сказал президент Франции. Что ответил ему глава Белого дома, осталось неизвестным.

Позже улицу открыли для движения пешеходов и тогда Маркон, чей автомобиль еще был заблокирован, решил продолжить свой путь пешком.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что во время своей прогулки президент Франции не отказывал в совместном фото, просившим об этом прохожим. Один из них позволил себе поцеловать Макрона в лоб.

Инцидент произошел 22 сентября на обратном пути Макрона из здания штаб-квартиры ООН, где он официально объявил, что Франция признает Палестину государством «в интересах мира». Таким образом, Франция стала третьей страной G7, которая приняла такое решение вслед за Канадой и Великобританией.

В середине июля стало известно, что президенту Ирана пришлось бросить свой автомобиль во время неофициальной поездки в Тебриз и пересесть в такси. Тогда причиной такого решения стали технические неисправности сразу нескольких машин президентского кортежа.