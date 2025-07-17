Президент Ирана бросил свой кортеж и пересел в такси

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время неофициальной поездки в Тебриз оставил свой кортеж и пересел в частное такси. Причиной стали технические неисправности сразу нескольких автомобилей президентского кортежа, которые, как выяснилось, заправили некачественным топливом на одной из АЗС. Об этом сообщило иранское издание NasrNews со ссылкой на представителя администрации.

По его данным, инцидент произошел на одной из автозаправок в провинции Казвин. Три автомобиля сопровождения Пезешкиана были заправлены бензином, содержащим воду. Из-за этого машины вышли из строя и не смогли отправиться дальше. Масуд Пезешкиан публично никак не отреагировал на эту ситуацию, а просто пересел в частное такси и отправился в Тебриз, пишет NasrNews.

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Ранее Пезешкиан также оказался в центре внимания в связи с ударом Израиля по Тегерану. Как писало агентство Fars, президент получил незначительные травмы ног во время атаки, целью которой, предположительно, было здание, где в тот момент проходило заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По данным издания, израильская сторона нанесла удар шестью ракетами или авиабомбами, поразив входы и выходы здания. В результате в помещении отключилось электричество, и находившиеся внутри чиновники были вынуждены покидать здание через аварийный выход.

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Также Fars сообщило, что точность удара вызвала у иранских властей подозрение о возможной утечке информации. Тегеран рассматривает версию внедрения израильского агента в собственные структуры. В публикации подчеркивается, что операция могла быть спланирована по аналогии с покушением на лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.