Китай готовится к встрече «короля штормов»

Южный Китай и Гонконг готовятся к приходу тайфуна «Рагаса», который метеорологи уже назвали «королем штормов» в 2025 году. Как сообщает Би-би-си, в провинции Гуандун уже эвакуированы около 370 тысяч человек, а в Гонконге уровень погодной опасности повышен до восьмого — всего на два пункта ниже максимального.

В понедельник тайфун уже обрушился на север Филиппин. Шторм с порывами ветра до 267 км/ч сорвал крыши домов, вызвал наводнения и оползни, нарушил транспортное сообщение. По информации CNN, на Филиппинах погибли не менее трех человек, десятки получили травмы, более 24 тысяч жителей эвакуированы. В северной провинции Бенгет зафиксирован смертельный оползень, в Кагаяне продолжаются поиски рыбаков после крушения лодки.

Во вторник «Рагаса» прошел над Тайванем, где, по сведениям центрального центра ликвидации ЧС, погибли два человека, а около 30 числятся пропавшими. Были отменены более 100 международных рейсов.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные Совместного центра предупреждения о тайфунах, сейчас шторм несколько ослаб и соответствует урагану 4-й категории с устойчивым ветром до 222 км/ч, однако он остается крайне опасным. Ожидается, что к среде, когда он вновь выйдет на сушу в западной части провинции Гуандун, его сила снизится до 3-й категории (около 185 км/ч).

Китайские власти объявили режим чрезвычайной готовности. В Шэньчжэне закрыты предприятия и общественный транспорт, готовится эвакуация 400 тысяч человек из прибрежных районов. В Гуанчжоу планируется ввести максимальный «красный» уровень тревоги. Гонконгская обсерватория предупреждает о «феноменальных» штормовых приливах до 4 метров. Уже закрыт мост, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай.

Транспортная система региона буквально парализована. По данным BBC и CNN, авиакомпания Cathay Pacific отменила более 500 рейсов, Hong Kong Airlines приостановила полеты до четверга. Жители Гонконга и городов Гуандуна закупают продукты, заклеивают окна и укрепляют дома мешками с песком.

Посольство России в Китае и Генконсульство в Гонконге также предупредили находящихся в опасном регионе соотечественников о приближении супертайфуна и призвали их не пренебрегать мерами безопасности.