Тигр убил американского дрессировщика

2 минуты чтения 14:13

Дрессировщик, работавший в заповеднике для крупных кошек Growler Pines Tiger Preserve, Райан Изли погиб в результате нападения тигра в американском штате Оклахома. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление, выпущенное заповедником.

В нем говорится, что Изли «погиб в результате несчастного случая с участием тигра, находившегося под его опекой». «Эта трагедия — болезненное напоминание о красоте и непредсказуемости природы. Райан понимал эти риски — не из-за безрассудства, а из-за любви», — добавили в заповеднике, отметив, что погибший был «страстным борцом за сохранение дикой природы» и посвятил свою жизнь работе с крупными кошками.

Как уточнили в офисе шерифа округа Чокто, где произошел инцидент, тигр напал на Изли во время очередного выступления, а к моменту прибытия полицейских дрессировщик уже не подавал признаков жизни.

В свою очередь, представители различных зоозащитных организаций использовали смерть дрессировщика как повод в очередной раз призвать к полному прекращению эксплуатации диких животных для развлечения людей. 

Как отмечает CNN, в США в последние годы было зафиксировано несколько случаев нападения содержащихся в неволе крупных кошек на людей. Так, в 2007 году в Сан-Франциско из местного зоопарка сбежал амурский тигр. Животное атаковало посетителей, убив одного человека в зоопарке и ранив двоих в местном кафе. Кроме того, в 2013 году лев напал на людей в в заповеднике для животных в Северной Калифорнии, а в 2016 — тигр убил смотрителя в зоопарке Палм-Бич во Флориде.

