Ученые впервые зафиксировали секс втроем у акул

2 минуты чтения 15:28 | Обновлено: 15:38

Ученым в Новой Каледонии впервые удалось зафиксировать на видео групповое спаривание леопардовых акул, в котором принимали участие сразу три особи — два самца и самка. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Уникальное событие заснял исследователь из Университета Саншайн-Коста доктор наук Уго Лассаус во время погружения и обследования популяции леопардовых акул у побережья Нумеа: «Я заметил на песке подо мной самку, за грудные плавники которой держались два самца».

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Лассаус уточнил, что акулий «menage a trois» продлился всего 110 секунд. При этом первому самцу потребовалось 63 секунды, а второму — 47. «Затем самцы потеряли всю свою энергию и неподвижно лежали на дне, а самка быстро уплыла», — сказал ученый.

По его словам, репродуктивное поведение акул в дикой природе по-прежнему остается в значительной степени недокументированным. При этом ранее уже сообщалось о случаях группового спаривания других видов акул, в которых принимали участие несколько самцов и одна самка.

При этом морской биолог отметил, что в этом плане акулы «не похожи на дельфинов», которые, по словам специалистов, «спариваются постоянно».

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

В свою очередь, доктор наук Кристина Даджен, которая, являясь экспертом по морской экологии и эволюции, уже более 20 лет изучает леопардовых акул, отметила, что видеозапись акульего «тройничка», сделанная Лассаусом, поможет в работе по сохранению исчезающих видов. 

Так, по ее словам, эти кадры, в частности, свидетельствуют о том, что Новая Каледония является критически важным местом спаривания леопардовых акул, что, в свою очередь, является важной информацией при разработке стратегий управления и охраны популяции этого вида.

