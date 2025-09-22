Ученые впервые зафиксировали секс втроем у акул

Ученым в Новой Каледонии впервые удалось зафиксировать на видео групповое спаривание леопардовых акул, в котором принимали участие сразу три особи — два самца и самка. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Уникальное событие заснял исследователь из Университета Саншайн-Коста доктор наук Уго Лассаус во время погружения и обследования популяции леопардовых акул у побережья Нумеа: «Я заметил на песке подо мной самку, за грудные плавники которой держались два самца».
Лассаус уточнил, что акулий «menage a trois» продлился всего 110 секунд. При этом первому самцу потребовалось 63 секунды, а второму — 47. «Затем самцы потеряли всю свою энергию и неподвижно лежали на дне, а самка быстро уплыла», — сказал ученый.
По его словам, репродуктивное поведение акул в дикой природе по-прежнему остается в значительной степени недокументированным. При этом ранее уже сообщалось о случаях группового спаривания других видов акул, в которых принимали участие несколько самцов и одна самка.
При этом морской биолог отметил, что в этом плане акулы «не похожи на дельфинов», которые, по словам специалистов, «спариваются постоянно».
В свою очередь, доктор наук Кристина Даджен, которая, являясь экспертом по морской экологии и эволюции, уже более 20 лет изучает леопардовых акул, отметила, что видеозапись акульего «тройничка», сделанная Лассаусом, поможет в работе по сохранению исчезающих видов.
Так, по ее словам, эти кадры, в частности, свидетельствуют о том, что Новая Каледония является критически важным местом спаривания леопардовых акул, что, в свою очередь, является важной информацией при разработке стратегий управления и охраны популяции этого вида.