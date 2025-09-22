Ученые назвали любимые цвета разных поколений

Каждое поколение отличается любовью к определенным цветам. Об этом, как пишет издание Conversation, рассказали авторы книги «Секреты креативности: обретение творческой уверенности и преодоление трудностей».

Так, по их словам, бэби-бумеры, которыми называют поколение людей, родившихся с 1945 по 1965 годы, а также поколение X, к которому относят родившихся с 1965 по 1980 годы, в большинстве своем отличаются любовью к нейтральным и пастельным тонам. При этом с 1970-х годов к ним добавились такие природные оттенки, как зеленый, коричневый и ржаво-красный.

В свою очередь, представители поколения Y, родившиеся в 1980-1990-х годах, или, как их еще называют, миллениалы любят розовый цвет. В книге говорится, что он стал стал символом 2010-х годов, символизируя легкость, оптимизм и вызов традиционным гендерным нормам.

В то же время поколение Z, широко известное как зумеры, к которым принято относить людей, родившихся с 1995 года по 2010, предпочитают насыщенный желтый цвет, ставший особенно популярным в 2018 году. Еще одним любимым цветом зумеров, как утверждают исследователи, стал фиолетовый. В книге говорится, что этот оттенок изначально ассоциировался с властью, творчеством и феминистскими движениями, а затем стал восприниматься обществом как символ инклюзивности и самовыражения.

И наконец, поколение альфа, к которому относят людей, родившихся с 2012 по 2024 годы, как утверждают авторы книги, все еще формирует свои цветовые предпочтения. Тем не менее, по словам исследователей, самое юное поколение предпочитает природные и пастельные оттенки.