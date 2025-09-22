Йогурт помогает снизить риск инсульта

Употребление молочных продуктов, в частности, йогуртов способствует поддержанию нормального артериального давления и здоровья сердца, а также может снизить риск возникновения инсульта. Об этом говорится в Глобальном обзоре по инсульту, опубликованном Всемирной организацией по борьбе с инсультом в научном журнале Sage Journals.

Авторы документа ссылаются на результаты исследований, показавших, что употребление йогурта помогает снизить давление и улучшить работу сосудов, особенно у людей с гипертонией. Так, исследователи из американского штата Мэн провели поперечный анализ данных примерно тысячи взрослых пациентов, часть из которых страдала гипертонией. В результате многофакторный регрессионный анализ выявил значимую обратную связь между употреблением йогурта и систолическим артериальным давлением.

По словам ученых, йогурт может снижать риск инсульта из-за содержания в нем пробиотиков, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Он, в свою очередь, способствует выработке полезных соединений, таких как некоторые короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца. При этом дисбаланс содержания «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике человека чреват повышением артериального давления, которое может привести к инсульту.

По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, он является третьей по распространенности причиной смерти и инвалидности в мире среди неинфекционных заболеваний (НИЗ). При этом глобальный ущерб от инсультов составляет более 890 миллиардов долларов, что равняется 0,66% мирового ВВП.