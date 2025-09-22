EN
Йогурт помогает снизить риск инсульта

09:58

Употребление молочных продуктов, в частности, йогуртов способствует поддержанию нормального артериального давления и здоровья сердца, а также может снизить риск возникновения инсульта. Об этом говорится в Глобальном обзоре по инсульту, опубликованном Всемирной организацией по борьбе с инсультом в научном журнале Sage Journals.

Авторы документа ссылаются на результаты исследований, показавших, что употребление йогурта помогает снизить давление и улучшить работу сосудов, особенно у людей с гипертонией. Так, исследователи из американского штата Мэн провели поперечный анализ данных примерно тысячи взрослых пациентов, часть из которых страдала гипертонией. В результате многофакторный регрессионный анализ выявил значимую обратную связь между употреблением йогурта и систолическим артериальным давлением.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

По словам ученых, йогурт может снижать риск инсульта из-за содержания в нем пробиотиков, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Он, в свою очередь, способствует выработке полезных соединений, таких как некоторые короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца. При этом дисбаланс содержания «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике человека чреват повышением артериального давления, которое может привести к инсульту.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, он является третьей по распространенности причиной смерти и инвалидности в мире среди неинфекционных заболеваний (НИЗ). При этом глобальный ущерб от инсультов составляет более 890 миллиардов долларов, что равняется 0,66% мирового ВВП.

