СМИ: власти США планируют связать аутизм с парацетамолом

2 минуты чтения 08:39

Представители администрации президента США Дональда Трампа планируют объявить, что прием беременными женщинами препарата тайленол, действующим веществом которого является парацетамол, связан с риском развития аутизма у их будущих детей. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на несколько источников.

Накануне Трамп анонсировал заявление по поводу аутизма, которое он планирует сделать в понедельник, 22 сентября в Овальном кабинете. «Мне кажется, мы нашли решение проблемы аутизма», — сказал глава Белого дома, предположив, что публика найдет это заявление «потрясающим». 

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Источники WP, в свою очередь, рассказали, что сотрудники министерства здравоохранения США изучили данные нескольких существующих исследований, в том числе работы ученых медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке и Гарварда, в которых говорится о возможной связи между приемом тайленола на ранних сроках беременности и повышенным риском аутизма. В связи с этим они собираются опубликовать соответствующее предостережение.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

При этом, как утверждает издание, власти США намерены продвигать  малоизвестный препарат лейковорин в качестве потенциального средства для лечения аутизма. До сих пор это лекарство применялось для устранения побочных действий некоторых лекарств и лечения дефицита витамина B9. При этом некоторые специалисты, ссылаясь на результаты плацебо-контролируемых исследований, заявляют, что лейковорин значительно улучшает коммуникативные навыки детей, страдающих аутизмом, в том числе способность говорить и понимать речь.«Мне кажется, мы нашли решение проблемы аутизма», — утверждает глава Белого дома.

