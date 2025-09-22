СМИ: власти США планируют связать аутизм с парацетамолом

Представители администрации президента США Дональда Трампа планируют объявить, что прием беременными женщинами препарата тайленол, действующим веществом которого является парацетамол, связан с риском развития аутизма у их будущих детей. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на несколько источников.

Накануне Трамп анонсировал заявление по поводу аутизма, которое он планирует сделать в понедельник, 22 сентября в Овальном кабинете. «Мне кажется, мы нашли решение проблемы аутизма», — сказал глава Белого дома, предположив, что публика найдет это заявление «потрясающим».

Источники WP, в свою очередь, рассказали, что сотрудники министерства здравоохранения США изучили данные нескольких существующих исследований, в том числе работы ученых медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке и Гарварда, в которых говорится о возможной связи между приемом тайленола на ранних сроках беременности и повышенным риском аутизма. В связи с этим они собираются опубликовать соответствующее предостережение.

При этом, как утверждает издание, власти США намерены продвигать малоизвестный препарат лейковорин в качестве потенциального средства для лечения аутизма. До сих пор это лекарство применялось для устранения побочных действий некоторых лекарств и лечения дефицита витамина B9. При этом некоторые специалисты, ссылаясь на результаты плацебо-контролируемых исследований, заявляют, что лейковорин значительно улучшает коммуникативные навыки детей, страдающих аутизмом, в том числе способность говорить и понимать речь.«Мне кажется, мы нашли решение проблемы аутизма», — утверждает глава Белого дома.