США ввели «астрономические» сборы за рабочие визы

2 минуты чтения 12:08

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает масштабную реформу визовой программы H-1B, по которой иностранцы получают рабочие визы в страну. Об этом сообщают Bloomberg и Би-би-си.

Изменения подразумевают введение сбора в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки в дополнение к уже существующим «более скромным» сборам в размере 215 долларов. The Bell назвал эту сумму «астрономической». Отмечается, что реформа должна остановить «чрезмерное» использование программы рабочих виз в США, которое, как утверждается в документе, привело к потере рабочих мест.

Bloomberg отмечает, что указ Трампа допускает исключения в каждом конкретном случае, если это отвечает национальным интересам. По данным Би-би-си, другим своим указом Трамп также ввел новую «золотую карту», позволяющую ускорить выдачу виз для определенных иностранцев в обмен на плату в размере более миллиона долларов.

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что указ Трампа вступит в силу 21 сентября. Он будет применяться только к новым заявкам, но компаниям придется платить одинаковую сумму за каждого заявителя в течение шести лет.

«Компания должна решить, является ли этот человек настолько ценным, чтобы платить правительству 100 тысяч долларов в год, или же ему следует вернуться домой, а на его место будет лучше нанять американца», — заявил министр и добавил, что все крупные американские компании согласны с нововведениями.

В то же время, как отмечает Би-би-си, в США есть как критики, так и сторонники визовой программы, а к числу последних относится в том числе Илон Маск. Сторонники считают, что программа позволяет США привлекать лучших специалистов со всего мира.

Так, издание со ссылкой на государственную статистику пишет, что крупнейшим бенефициаром визовой программы в предыдущем финансовом году стала компания Amazon, за которой следуют техногиганты Tata, Microsoft, Meta, Apple и Google.

Тахмина Уотсон, основатель и адвокат компании Watson Immigration Law, заявила, что нововведения станут «гвоздем в крышку гроба» для владельцев малого бизнеса и стартапов. Хорхе Лопес, председатель группы по вопросам иммиграции и глобальной мобильности в Littler Mendelson PC, добавил, что новые сборы «затормозят конкурентоспособность США в технологическом секторе и во всех отраслях». По его словам, некоторые компании могут попробовать увести часть своей деятельности за границу, но это будет для них сложной задачей.

