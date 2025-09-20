В работе европейских аэропортов произошел сбой

В результате кибератаки на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, компанию Collins Aerospace, в аэропортах Берлина, Брюсселя и Лондона произошли сбои. Воздушные гавани сообщили о задержках и отменах некоторых рейсов, передает Reuters и The Independent.

В своем сообщении лондонский аэропорт Хитроу рекомендовал пассажирам, чьи рейсы запланированы на субботу, 20 сентября, уточнять их статусы у авиакомпаний. Брюссельский аэропорт сообщил, что в результате атаки автоматизированные системы вышли из строя, и регистрацию и посадку на борт можно осуществлять только вручную. Также там заявили, что кибератака «значительно повлияла на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отменам».

По данным Tagesschau, в Германии сбои затронули не только аэропорт Берлина, но и аэропорт Мюнстер/Оснабрюк, расположенный между одноименными городами. Обе воздушные гавани отключили доступ к системам, из-за чего на регистрацию и посадку выстроились длинные очереди. При этом в берлинском аэропорте заявили, что сам он не был целью атаки. Аэропорты других немецких городов, в частности Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне и Гамбурга, заявили, что в их работе не было сбоев из-за кибератаки.

Позже Collins Aerospace выпустила заявление, в котором говорилось, что сбои коснулись «отдельных аэропортов» и ограничились электронной регистрацией пассажиров и сдачей багажа. В комментарии The Independent компания отметила, что она «активно работает над решением проблемы и скорейшим восстановлением полной функциональности для клиентов».

Reuters отмечает, что услугами Collins Aerospace пользуются многие аэропорты по всей европе. Повлиял ли сбой на работу других аэропортов, пока неизвестно.