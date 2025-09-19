EN
Способность говорить на иностранном языке связали с влиянием алкоголя

2 минуты чтения 12:29

Группа ученых из Нидерландов, Великобритании и Германии получила Шнобелевскую премию за исследование, посвященное влиянию алкоголя на навыки общения на иностранном языке, пишет голландское издание NL Times.

«Мы сделали важное открытие. Пьяные немцы говорят по-голландски лучше, чем трезвые», — заявил на церемонии награждения выступавший от имени авторов работы лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2022 года шведский генетик Сванте Паабо.

Он рассказал, что все началось с того, что ученые из разных стран, общаясь друг с другом, шутили о том, что говорят на голландском лучше, если выпьют бокал вина. «Вместо того чтобы остановиться на этом, мы решили проверить это как следует», — сказал Паабо.

Для этого исследователи пригласили в качестве добровольцев 50 немцев, которые говорили по-голландски. Испытуемым предлагали выпить стакан воды или водки с содовой, а затем поговорить на голландском с голландцем.

В результате выяснилось, что употреблявшие алкоголь не только сами лучше оценивали свои навыки общения на иностранном языке, но с этой оценкой соглашались и независимые трезвые наблюдатели, которые отметили, что произношение употребивших алкоголь испытуемых было лучше.

По словам исследователей, такой эффект обусловлен феноменом, который в английском принято называть «голландской храбростью». Речь идет о временном росте самооценки и веры в собственные навыки, которые являются следствием употребления алкоголя.

Авторы пояснили, что выпившие добровольцы меньше боялись звучать глупо, говоря на неродном для них языке, благодаря чему их речь становилась более беглой и естественной.

При этом в благодарственной речи исследователи подчеркнули, что не считают алкоголь полезным инструментом при обучении. и не рекомендовали сдавать в налоговую чеки из баров, как доказательство расходов на изучение иностранных языков.

Шнобелевская премия в десяти номинациях ежегодно вручается научно-юмористическим журналом  ​​Annals of Improbable Research за открытия, которые «заставляют сначала смеяться, а потом думать».

В этом году одну из премий получила группа японских ученых, которая доказала, что раскрашенных в зебр черных коров реже кусают кровососущие насекомые. 

