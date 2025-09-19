EN
Японские ученые покрасили корову в зебру и получили Шнобелевскую премию

2 минуты чтения 09:07

Группа из 11 японских ученых получила Шнобелевскую премию за исследование, в рамках которого они перекрасили корову в зебру. Как передает японское агентство Kyodo, исследователям удалось доказать, что белые полосы на темной шкуре животных делают их менее привлекательными для кровососсущих насекомых.

Отмеченная премией работа была опубликована в 2019 году. Ее авторы, используя краски на водной основе, раскрасили несколько японских черных коров в цвета зебры и обнаружили, что кровососущие насекомые кусают коров с белыми полосами на шкуре вдвое реже, чем неокрашенных животных или тех, на ком нарисовали только черные полосы.

Это открытие, по словам ученых, может значительно снизить издержки при разведении крупного рогатого скота. Авторы исследования подчеркнули, что используемые сейчас меры по защите коров от кровососущих насекомых отнимают время, которое могло бы быть потрачено на их выпас. По их словам, только в США связанные с этим издержки составляют 2,2 миллиарда долларов в год. 

Ученые отметили, что покраска коров под зебр могла бы не только сэкономить деньги, но и сократить использование пестицидов, что, в свою очередь, положительно сказалось бы на здоровье людей и состоянии окружающей среды.

Как отмечает Kyodo, нынешняя работа японских ученых стала продолжением исследований группы экспертов из Венгрии, Испании, Швеции и Швейцарии. Они пришли к выводу, что мухи реже садятся на белых лошадей. За это они получили Шнобелевскую премию в 2016 году.

В ходе церемонии награждения член команды исследователей Томоки Кодзима заявил, что получить премию стало для него и его коллег «большой честью». После этого двое других ученых «атаковали» его с помощью роя нарисованных мух. В ответ Кодзима снял пиджак и, оставшись в рубашке, раскрашенной в полосы зебры, продолжил свою речь. 

Шнобелевскую премию в 10 номинациях за открытия, «которые заставляют сначала смеяться, а потом думать», ежегодно вручает научно-юмористический журнал ​​Annals of Improbable Research. В прошлом году ученые получили награды за исследования о голубях-наводчиках и пьяных червях.

