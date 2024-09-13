Исследования о голубях-наводчиках и пьяных червях получили Шнобелевскую премию

В Массачусетском институте прошла церемония вручения 34-й Шнобелевской премии. Награды получили авторам 10 исследований. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет издание, церемония была организована сайтом журнала Annals of Improbable Research. Вручение наград прошло менее чем за месяц до Нобелевской премии.

Победители получили прозрачные коробки с предметами, связанными с законами Мерфи, и «почти ничего не стоящую» купюру номиналом 10 триллионов зимбабвийских долларов. Они выходили на сцену в шляпах в форме рыб. Награды вручили нобелевские лауреаты.

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Среди лауреатов оказался американский психолог Беррес Скиннер, предложивший поместить голубей в ракеты и использовать их в качестве наводчиков. За исследователя награду в категории «Мир» получила его дочь Джули Скиннер Варгас.

Сол Ньюман из Оксфордского университета получил премию по демографии за исследование, которое выявило, что большинство долгожителей получили свой статус из-за ошибок в документах.

Награду в категории «Анатомия» выиграло исследование, авторы которого пытались выяснить, закручиваются ли волосы на головах людей в Северном полушарии в том же направлении, что и волосы жителей Южного полушария.

Премию в области физики вручили ученым из Гарвардского университета, которые доказали, что мертвые форели могут плавать против течения. Ученые из Амстердама удостоились награды за исследование о том, как отделить пьяных червей от трезвых, а «лучшим» исследованием в области медицины была признана работа о поддельных лекарствах. Ее авторы утверждали, что такие медикаменты более эффективны, если они вызывают побочные эффекты.

Также премии вручили за исследования о чилийской виноградной лозе, которая оказалась способна имитировать форму листьев близлежащих искусственных растений, о подкидывании монеты и о способности некоторых животных дышать через задний проход.

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