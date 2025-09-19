EN
СМИ рассказали о производстве одежды из бананов

2 минуты чтения

Агентство Reuters показало репортаж о тайваньской компании Farm to Material предпринимателя Нельсона Янга, которая производит текстиль из бананового волокна. Бизнесмен надеется, что в будущем этим экологичным материалом заинтересуются мировые бренды кроссовок.

По словам Янга, еще в 2008 году представители европейской обувной индустрии заявили, что ищут способы производить продукты питания и текстиль одновременно. «Итак, мы работаем, основываясь на этой концепции. Сейчас мы следим за тем, чтобы все наши материальные источники были получены из продуктов питания или отходов сельского хозяйства или пищевой промышленности. Затем мы превращаем эти отходы в пригодные к использованию материалы», — рассказал глава Farm to Material.

Глава отдела инноваций Тайваньской текстильной федерации Шарлотта Чанг сообщила, что банановое волокно превосходит хлопок по таким показателям, как водопотребление растения, стабильность поставок сырья и впитывающая способность.материала.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество

В начале сентября американский художник и миколог Сэм Шумейкер преодолел около 40 километров на каяке, выращенном из грибного мицелия. Так он хотел показать, что грибы могут служить прочным и экологичным материалом и в будущем заменить пластик.

Лодка Шумейкера была целиком выращена целиком, а не собрана из отдельных грибов. Для этого миколог использовал старый каяк как форму, которую он заполнил субстратом с мицелием дикого трутовика. Через полтора месяца мицелий образовал монолитную структуру в виде лодки, еще три месяца ушло на просушку изделия.

