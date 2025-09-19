Лесные пожары оказались способны убивать почти полтора миллиона человек в год

Последствия лесных пожаров могут стать причиной смерти до 1,4 миллиона человек в год уже к концу нынешнего столетия, если человечество не найдет способ сократить выбросы, провоцирующие повышение температуры на планете. Об этом со ссылкой на результаты исследований пишет The Guardian.

Научное сообщество считает, что наносимый дымом от горящих лесов вред для здоровья человека недооценен — он, по их мнению, может быть примерно в 10 раз более токсичным, чем испарения, образующиеся при сжигании ископаемого топлива.

Дым от лесных пожаров, состоящий из пепла и сажи, содержат мельчайшие частицы PM2.5. При вдыхании они глубоко проникают в легкие человека остаются в них, вызывая ряд респираторных и сердечных проблем. Эти катаклизмы, как пишут журналисты, сегодня вызывают смерть десятков тысяч людей в год — при сохранении нынешней динамики счет пойдет на сотни тысяч и может дойти до отметки в 1,4 миллиона смертей.

The Guardian отмечает, что лесные пожары являются неотъемлемой частью природных процессов — на их возникновение влияют множество факторов, в том числе и эффективность управления лесными площадями. Современные методы ведения хозяйства помогли снизить мировую площадь лесных пожаров, но одновременно число страдающих от них людей значительно выросло.

Журналисты сообщают, что крупные лесные пожары становятся глобальной проблемой. В этом году самые заметные очаги наблюдались в Канаде, Испании и Португалии — однако некоторые исследования показывают, что основная часть возрастающего ущерба от дыма горящих лесов придется на африканский регион.

Некоторые из ученых при этом считают, что сокращение выбросов может быть не самым важным способом уменьшить смертность от лесных пожаров. По их мнению, критически важно также адаптироваться к меняющимся условиям — обеспечить надежную защиту в случае задымления и создать противопожарные разрывы для недопущения распространения огня.