Россиянин спас потерявшегося на острове китайского туриста

Россиянин Антон Алешин спас 52-летнего жителя Китая Чжэна То, который четыре дня считался пропавшим на острове Ламма в Гонконге. Об этом случае написали гонконгское издание South China Morning Post и российское агентство ТАСС.

Сообщается, что Чжэн To прибыл в Гонконг в субботу по рабочим делам, а после отправился в пеший поход. Вечером он успел сообщить коллегам, что заблудился и что у него разряжается телефон. С воскресенья местные спасательные службы искали мужчину, но безуспешно. Все это время он ходил по холмам острова Ламма, надеясь выйти к людям, но не смог найти дорогу. При себе у него было лишь небольшое количество еды и воды, уточняет SCMP.

Как рассказал позднее агентству ТАСС Антон Алешин, в среду утром он шел на небольшом катамаране вдоль южной оконечности острова и снимал морские пейзажи. По словам россиянина, он услышал слабый свист и заметил на скалах человека, подававшего знаки руками. Он также отметил в беседе с журналистами, что знал из местных новостей о поисках пропавшего китайца и догадался, что это может быть он. Алешин сумел подойти к скалистому берегу и взять мужчину на борт, несмотря на ветер и прибой.

По словам Алешина, спасенный им мужчина не говорил по-английски, а сам россиянин не знает китайского, однако им удалось объясниться. Россиянин дал Чжэну воду и еду и связался со своей девушкой, которая рассказала полиции о случившемся. Когда катамаран подошел к берегу, там уже ждали врачи, полицейские и спасатели. Чжэн получил ссадины на ногах, его доставили в местную клинику, а затем перевезли в госпиталь Queen Mary в районе Пок-Фу-Лам. Его состояние оценивается как стабильное, пишет South China Morning Post.