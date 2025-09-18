«Поедающая мозг» амеба распространилась в Индии

Десятки случаев заражения «поедающей мозг» амебой зафиксированы в индийском штате Керала. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на местных медиков.

Речь идет о Naegleria fowleri — одноклеточном организме, который обитает в теплых пресных водоемах. Во время купания в зараженной воде амеба может проникать через нос в мозг человека, вызывая инфекцию, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Попавшая в мозг амеба быстро поедает его ткани, приводя к гибели почти 100% заразившихся.

ПАМ — крайне редкое заболевание, из-за чего у медиков, столкнувшихся с ним, часто нет необходимых навыков диагностирования и лечения. В качестве примера издание приводит случай, который произошел с 45-летней жительницей Керала. Она заразилась амебой в первых числах сентября и умерла уже через несколько дней.

​​«Мы были бессильны это остановить. Мы узнали о болезни только после смерти Собханы», — рассказал двоюродный брат умершей Аджита Катирадат.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью Общество 8 минут чтения

По последним данным, всего в мире с 1962 года было зарегистрировано 488 случаев ПАМ в основном в США, Пакистане и Австралии. При этом 95% заболевших умерли.

Между тем, только в 2024 и 2025 годах в индийском Керала зафиксировано 39 и 70 случаев заражения ПАМ соответственно. При этом смертность среди зараженных оказалась гораздо ниже обычных показателей. Так, в 2024 году там погибли 23% заразившихся, а в 2025 — 24,5%.

По словам медиков, летальность заболевания снижается из-за использования для его диагностирования более современного оборудования. «Число случаев заболевания растет, но смертность падает. Активное тестирование и ранняя диагностика стали уникальной стратегией в штате Керала и улучшили выживаемость», — отметил заведующий отделением инфекционных заболеваний Медицинского колледжа и больницы в столице Керала Тируванантапураме Аравинд Регукумар.

Кроме того, в рамках мер по борьбе с распространением смертельно опасной амебы индийские власти обработали хлором 2,7 миллиона колодцев.